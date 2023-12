Svědík: Petržela je přírodní úkaz. Havlík a přestup? Asi teď, nebo nikdy

Mohou mít výpadky, problémy se střílením branek a působit nenápadně, ale jisté je, že za vlády Martina Svědíka se Slováckem prostě musíte počítat. Hubená výhra 1:0 na půdě Mladé Boleslavi znamená, že celek z Uherského Hradiště přezimuje nejhůře na děleném třetím a čtvrtém místě na roveň s Plzní, a to se počítá. „Popravdě, kdyby mi to někdo řekl na začátku podzimu, byl bych překvapen,“ řekl po utkání kouč Slovácka.

Přiklonila se k vám dnes více štěstěna? Vypadalo to spíše jako remízový zápas.

„V prvním poločase to byl oboustranně fotbal nahoru a dolů, opticky jsme ale byli více na balonu, někdy ale přišly mezery v obraně. Věděli jsme, že musíme eliminovat ofenzivní sílu domácích. Do druhé půle jsme si řekli, že tohle je zápas, který může rozhodnout jeden gól. Pomohla nám standardka, takže mám radost, že jsme uspěli a máme nulu.“

Jak hodnotíte celkově podzimní část sezony?

„Byla tam taková pasáž, kdy se nám moc nedařilo, měli jsme tam nějaké problémy a hledala se příčina špatných výsledků. Bylo nutné udělat změny, od té doby mužstvo zase šlapalo. Byť jsme třeba potom ještě padli na Slavii 0:2, tak stojím za tím, že to byl z naší strany dobrý výkon směrem do defenzivy. Je škoda, že jsme doma nevyhráli s Hradcem či Libercem, když si teď některé zápasy vybavím, situace v tabulce mohla být ještě lepší.“

Kdyby vám ale někdo řekl, že po podzimu budete bodově na úrovni Plzně, ne-li před ní, co byste řekl?

„Popravdě bych byl překvapen. Mluvili jsme o nějaké cestě omlazování a já si za tím stojím, že je nutná. Nesmí se ale jednat o razantní kroky. Každý půlrok po jednom, dvou hráčích dovnitř, aby se to neobměnilo hned a na sílu, to je moje idea. Pořád se říká, že máme přestárlé mužstvo. Ano, už to není o tom, že tam těch třicátníků dáme devět nebo deset, už jich postavíme jen pět a zbytek ladíme kolem nich. Věřím vždy v tento tým, protože i když se Slovácko vždy dostalo do nějakých horších týdnů, tak jsme se s tím týmovým výkonem dokázali dostat. A víte proč? Důvodem je to, že kluci mají ke Slovácku vztah.“

Co říkáte na metu Milana Petržely a jeho 500. Zápas?

„Milan je především skvělý kluk, toho si vážím i bez pětistovky. Je to kluk do party, který kabinu zoceluje. Navíc je přírodní úkaz. I ve čtyřiceti má rychlost, jeho postava je samý sval. Je pro nás velký přínos. Moc mu gratuluju k té pětistovce, zaslouží si ji.“

Jaká je pravděpodobnost, že tohle byl váš poslední zápas na Slovácku?

„Nehci se k tomu vyjadřovat, v posledních týdnech jsem se dočetl spoustu konspirací, ale pravda je taková, že máme rozjednané nějaké posily. S klukama jsme se teď loučili, že se sejdeme znovu 3. ledna, jedeme dál ve Slovácku.“

Takže spekulace neřešíte?

„Spíš mě to dosud míjelo. Tím, že jsem se dostal ze dna, když jsem se vždycky neživil profesionálně trénováním, tak si strašně vážím, že jsem člověk, který si trénováním vydělává na živobytí. Své ambice nezastírám, ale neznamená to, že musím odcházet za každou cenu. Nyní jsem spokojený na Slovácku a mám skvělou rodinu, to jsou moje priority.“

Co ty změny v kádru? Koho byste rád přivítal? Naopak se mluví se o odchodu Marka Havlíka. Zůstane host ze Slavie Matěj Valenta?

„Valentovi prospívá, že u nás hraje pravidelně a on taky ví, proč šel k nám. Pokud vím, tak by měl zůstat. Když máte hráče jako Marka Havlíka, musíte se připravit, že to někdy taky bude bez něj. On sám se musí rozhodnout. Řekněme si to na rovinu, čeká ho velký krok. Jestli neodejde za lepším teď, tak už si myslím, že velký přestup neproběhne. Všichni víme, co pro Slovácko odvedl, takže mu nikdo bránit v cestě dál nebude. I kdyby odešel, tak si myslím, že za dva, tři roky by se stejně vrátil, protože on je neodmyslitelně spjat s klubem i regionem. Chce na Slovácku zapustit nadobro kořeny v budoucnu. A co se týče našich posil, hledáme útočníka a krajního obránce. Víme, že budeme pouštět Patrika Brandnera. Stane se, že hráči angažmá nevyjde, neseme na tom podíl i my v realizačním týmu. Patrikovi děkujeme za jeho služby.“

Jak hodnotíte podzim z hlediska českého fotbalu?

„Chtěl bych pogratulovat reprezentaci k postupu na ME a gratuluju všem třem našim klubům za to, co ukázali v Evropě. Měli bychom si toho vážit. Přinesly české klubové kopané prestiž i peníze, které jsou u nás strašně moc potřeba. Chtěl bych, abychom byli více pozitivní. Jsme malá země a někdy máme přehnané nároky. Místo nenávisti raději chvalme. To je takové moje přání.“