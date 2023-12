Zaplať pánbůh, že je konec. Veselý o střeleckém trápení i možných posilách

Dva domácí zápasy, NULA vstřelených branek. Ještě nedávno nebezpečný útok Bohemians se na závěr podzimní části zadrhl tak, že po oslabeném Liberci nedokázal dát gól ani posledním Českým Budějovicím. „Nevím, jestli bychom do konce roku vstřelili branku,“ přivítal pauzu kouč „klokanů“ Jaroslav Veselý po remíze 0:0. A jedná rovnou se třemi posilami do ofenzivy.

Dynamo je poslední, přesto ze vzájemného zápasu berete jen bod.

„Nejen v tomhle utkání se ukazuje v plné nahotě náš největší problém – produktivita. V posledních utkáních i tvorba víc šancí. Neměli jsme jich málo, ale nemůžu nevidět, že je měly i Budějovice. Chleba se lámal v úvodu, vytvořili jsme si tlak a tři velmi dobré příležitosti na vstřelení branky. Ta by nás uklidnila a soupeře znejistila. Postupem času si soupeř začal též vytvářet nebezpečné situace a my se dostali do křeče, takže remíza je asi spravedlivá. Poslední příležitost demonstrovala všechno, míč nám skáče na malém vápně a nedokážeme to tam dotlačit.“

Jste rád, že následuje pauza?

„Zaplaťpánbůh, že je konec. Věřím, že v zimě doléčíme šrámy, potrénujeme, přivedeme hráče, kteří by nám hru vylepšili. Na jaře budeme chtít nahrát to, co jsme poztráceli. Z hlediska zdravotního stavu a herní nepohody je pro nás přestávka vysvobození. Kdyby se hrály ještě tři zápasy, tak buď skončí 0:0, nebo prohrajeme. Nevím, jestli bychom do konce roku vstřelili branku.“

I v průběhu podzimu jste dokázali vyhrát zápasy vůlí. Nastavit se na boj. Jenže výkon proti Dynamu působil ospale.

„Začátek od nás byl agilní, ale postupem času to vadlo, protože nepřišel gól. Budějovice mají pohyblivý tým a to nám dělalo problémy. Po našich ztrátách vyrážely do brejků, hrály chytře. Ten samý problém měla Slavia, která je musela porazit ze standardky. Upozorňoval jsem hráče, že to bude těžký zápas, že Budějovice sice často prohrávají, ale často jen o jeden gól. Mrzí mě, že jsme si nepomohli standardní situací jako třeba Hradec nebo Slavia. Taky na góly ze standardních situací čekáme, když to nejde ze hry, je třeba si pomoct jinak. Za první poločas jsme měli pět střel, ale jen jednu na branku. To samé bylo s Libercem. Nezpochybňuju, že výkon působí ospale, ale byla to určitá křeč. Nepochybuju, že by hráči nechtěli, jen jsou pod dekou a situace řeší zmatkovitě.“

Bylo těžké se na Budějovice připravit vzhledem k tomu, jaké změny a jak rychle se tam dějí?

„Chtěli jsme se soustředit na sebe, ale řekli jsme si dva scénáře, které by mohly být. Soupeř mohl nastoupit i v jiném rozestavení. Ale když nyní tým vedou bývalí obránci, tušil jsem, že začnou z defenzivy a budou chtít chodit do protiútoků. Když přijde někdo nový, je soupeř nečitelný. Ale utkání mělo být víc o nás, měli jsme si vytvořit víc nebezpečných situací, víc utkání vytempovat a třeba ho urvat i silou.“

Co vás čeká za práci během pauzy. Jaké třeba hledáte typy hráčů?

„Hledáme vysloveně produktivní hráče do ofenzivy, aktuálně jednáme se třemi. Dva jsou ze zahraniční – jeden je reprezentant ve středním věku, druhý je mladší. Další oslovený útočník je z Česka. Jednání probíhají na úrovni klubů. Pokud by se aspoň jeden z nich přivedl, bylo by to fajn, dva by byli super. Budeme se snažit i o krajové hráče.“

Co současní útočníci?

„To je další věc. Musí se dozdravit Matoušek, který celý podzim laboruje se zdravím. Otazník je u Puškáče, kterému za půl roku končí smlouva a musí se jasně říct, jestli bude pokračovat, nebo ne. Určitě se budete ptát i na Martina Jedličku, taky bych rád znal brzo odpověď. Tam probíhá jednání mezi Dariuszem Jakubowiczem a Adolfem Šádkem. Měla být nějaká schůzka a věřím, že do Vánoc budeme mít nějaké info.“

Dali jste za 18 zápasů jen 15 gólů. Jak se s tím chcete vypořádat?

„Říká se, že nejtěžší je naučit se dávat góly. Všude jinde si můžete nějak pomoct, ale pokud odejde útočná pohoda… V posledních zápasech ani nemůžeme říkat, že bychom měli dost vyložených šancí. Zůstali jsme za očekáváním, defenziva se až na debakl na Slovácku vylepšila, ale ve vstřelených máme pod jednu branku na utkání. Vloni touhle dobou jsme měli dvě trojice útočníků a obě soupeře trhaly, teď marně hledáme jednoho hráče, který by se dostal aspoň na pět šest gólů.

Máte 23 bodů, ve střední skupině můžete být pořád relativně v klidu.

„Chtěli jsme se pohybovat mezi 25 a 29 body, proto jsme teď nespokojení. Nemáme na to poohlížet se po elitní šestce, ale náš legitimní cíl je opevnit se ve středové skupině a dnešní vítězství mohlo znamenat velmi dobrou pozici, ty dva body nám budou chybět. Patnáct vstřelených gólů nás ke smělým cílům neopravňuje, ale to k fotbalu patří. Musíme se zkonsolidovat a ukázat, že si to odpracujeme.“