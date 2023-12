Krejčí: Gól si snad ani nebudu počítat. Náš systém neustále zlepšujeme

Představoval byste si klidnější závěr podzimní části?

„Určitě bychom chtěli poslední zápas odehrát ve větším klidu, ale zkomplikovalo se nám to. Klobouk dolů přede všema, že jsme opět ukázali, že umíme bojovat až do konce a nepříjemné průběhy zápasů zvládnout a zvítězit.“

Co stojí za hrozivým vstupem do zápasu?

„Bylo tam hodně chyb. První ztrátou jsem nás dostal pod tlak, po naší standardce jsme dostali červenou kartu. Bylo tam špatné vyhodnocení situací. Nebylo to ideální a odrazilo se to na zápase. Ale musíme brát v potaz, že je toho strašně moc a nejde každý zápas zvládnout s přehledem. Pauzu už potřebujeme. A i když se nám nepovedl vstup do zápasu, nejdůležitější je, že máme tři body.“

Jaký je důvod toho obratu?

„Naše touha po vítězství. Snažili jsme se furt stejně a přidávali, což nám přineslo vítězství. Nepolevili jsme a pořád věřili. Říkali jsme si, že musíme hledat co nejvíc skulin, abychom soupeře přečíslili. To se povedlo a nakonec jsme i dvě situace proměnili.“

Dal jste v kariéře podivnější gól?

„Určitě ne a snad si ho ani nebudu počítat.“

Po souboji s Jásirem jste se držel za hlavu, co se stalo?

„Šel jsem do hlavičkového souboje, trefil mě do hlavy a omlouval se mi. Myslel jsem, že mě trefil loktem, ale ještě jsem to neviděl. Rozhodčí říkal, že nemá průkazný záběr.“

Máte za sebou povedený kalendářní rok?

„Jsem strašně šťastný. Po takových sezonách a rocích toužíte a představujete si, aby takové byly. Chcete co nejvíc úspěchů, vítězství a zážitků. Jsem za to strašně rád a nejsem jediný. Doufám, že toho bude čím dál víc.“

Jaké plus byste za poslední půlrok vyzdvihl?

„Naše nastavení a herní tvář, jak se prezentujeme. I v české lize dominujeme a týmy se nám musejí podřizovat. Realizační tým tady nastavil systém, který neustále zlepšujeme.“