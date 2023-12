Daněk je „svůj“ a řeší, kde bude hrát: Sparta neklapne. Co Pardubice?

Dal čtyři góly, naposledy dokončil kličkou brilantní akci Vojtěcha Patráka s Michalem Hlavatým a potvrdil výhru 2:0 nad Libercem. Byl vidět, ne že ne. Přesto...

„Očekávali jsme, že nám do ofenzivy výrazně pomůže a že s ním v sestavě budeme dávat víc gólů a budeme daleko nebezpečnější,“ přiznal Vít Zavřel, sportovní ředitel klubu, který se po podzimu usadil na třináctém místě, tedy jen jednu pozici nad barážovými příčkami.

Pardubice jsou všeobecně chváleny za slušnou hru, jenže hapruje jim ofenziva, produktivita. V osmnácti zápasech nastřílely pouze patnáct branek, společně s Českými Budějovicemi nejméně v soutěži (Dynamo však odehrálo o zápas víc).

Daněk měl právě tenhle neduh změnit. Trefil se čtyřikrát, jednou zapsal asistenci. Dva góly dal z penalt, jeden pokutový kop však zahodil. V Jablonci zaváhal chvíli před půlí za stavu 1:1. Východočeši nakonec padli.

I proto jsou dole.

„Víme, že to bude válka do konce,“ pronesl trenér Radoslav Kováč.

Na ni bude potřebovat silný tým. Jde o to, zda v něm bude Daněk. „Je to otázka. Ještě jsme to neřešili, soustředili jsme se na poslední zápas s Libercem,“ řekl trenér.

I z jeho slov je jasné, že postoj Pardubic není tak jasný, jak by se čekalo. Tedy ano, chceme ho. Důvodem je Daňkova nátura. Dvacetiletý junák je extra sebevědomý, na poměry menšího klubu - řekněme - až moc. Také řeč těla není v některých případech ideální, a to i směrem ke spoluhráčům. „Je svůj,“ připustil Kováč.

Přesto on sám by borce, jehož nejprve stavěl do středu čtyřčlenné zálohy, poté na pravý kraj a nakonec v systému dvou hrotů úplně nejvýše v sestavě, rád udržel.

Zda se to podaří, záleží na dvou faktorech. První je vlastně splněný. Sparta junáka v zimě nechce zpět. Do přípravy by se měl zapojit až v létě, nyní pro něj není v našlapaném kádru místo.

Daněk má však jako hlavní přání odchod do ciziny. Už v létě proto nenastupoval před odchodem do Pardubic za sparťanské béčko. Počítalo se totiž, že podzim stráví v Česku a pak odejde. Kdyby naskočil za rezervu a poté za Pardubice, nebylo by to možné. Hráč může v jedné sezoně kopat pouze za dva týmy. I když se papírově objeví ve třech, což by byl Daňkův případ.

Zahraniční varianta je však v tuhle chvíli spíše nereálná. Zaprvé je zimní období, které je tradičně přestupově slabší, zadruhé by Sparta těžko přijímala variantu hostování s opcí. I proto se Daněk nebrání setrvání v Pardubicích. Jenže to musí být zájem také z druhé strany.