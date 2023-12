Slavia? I v součtu s Evropou TOP tým podzimu. MVP Kušej a kometa Ryneš

„Když vezmu čistě ligu, tak NEJ tým podzimu byla Sparta, ale v součtu s Evropou bych volil Slavii,“ říká Radek Špryňar: „Jak Trpišovského tým doma vyběhl s AS Řím a jak dvakrát přejel Servette Ženeva? To bylo unikátní,“ míní Špryňar.

„Pokud jde o nejlepšího hráče, za mě je to Vasil Kušej. Má největší vliv na hru svého mančaftu, i když mu v tomhle ohledu na paty šlapou Havlík, Hlavatý a Birmančevič,“ připojuje svůj pohled Špryňarův kolega Jiří Fejgl.

Překvapení podzimu? Fejgla v tomto ohledu zaujal Matěj Ryneš. „Z hostování v Hradci vlétnul vlastně do základní sestavy Sparty a v jednu chvíli úplně přehrál Jaroslava Zeleného. Že by měl takovou roli, to bych nečekal, je to kometa,“ říká Fejgl na adresu zajímavého fotbalisty s dělovou ránou.

Došlo ale i na negativní hodnocení. „Zklamání podzimu, tam je to jasné. České Budějovice vytvořily slepenec, který spadl tam, kam momentálně patří. Budou se soudit s Horou, akce s nevyhozením Zápotočného a vyhozením jeho parťáka Nikla byla taky hodně zvláštní,“ kroutí hlavou Fejgl. „Já čekal víc od Pardubic. Je hezké pořád dokola říkat, že hraješ hezký fotbal, ale fotbal se hraje i na body,“ dodává Špryňar.

