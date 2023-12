Anketa redaktorů o nejlepšího hráče: Krejčí či Kušej. Těsná bitva, vítěz je...

V závěru podzimu trochu ubral a riskoval přes míru, ale jinak… Když mu to jde, a většinou mu to fakt šlo, (s) přehledem převyšuje ostatní obránce. Ladný, tvořivý, čistě hrající, spolehlivý.

Do sestavy ho nedám, fotbalově se mi jiní líbili více. Ale za to, jaký vliv má kapitán na tom, že Sparta přezimuje první, nesmí chybět. Správný lídr, Priskeho prodloužená ruka. A taky střelec.

Z druhé ligy za rok do reprezentace. 17 zápasů, 6 gólů, 7 asistencí. Havlík ze Slovácka byl skvělý, k tomu Birmančevič, Jurečka, Hlavatý a spol., ale Kušej měl největší vliv na tým.

Osmigólový sparťan, nebo desetigólový kanón Marek Havlík ze Slovácka? Nakonec volím slovenské křídlo z Letné. Nebýt zranění, ukázal by ještě víc skvělých kousků.

Asi o jednu promili u mě porazil Lukáše Haraslína. Kušejův posun během podzimu až do reprezentace je výjimečný. Nejproduktivnější hráč ligy byl pro Bolku naprosto rozdílovým.

ZOOM: Tichá myšlenka, to je Oscar. Někdy jsme o něm ani nevěděli, říká Malínský

Vindahl: skvělé reflexy i rozehrávka. Ale co vyrážení a Achillova pata při vybíhání?

Přišel do rozjeté sezony, ale herně se velmi brzo aklimatizoval. Právě on je hlavním mužem, který dostal Spartu na evropskou úroveň. Postupně eliminuje chyby a tasí top zákroky.

Jonáš Bartoš

Vasil Kušej (Mladá Boleslav)

Boleslavské křídlo vede ligové pořadí v produktivitě (13) i asistencích (7). Hodil za hlavu, že neklapl transfer do ciziny nebo do Slavie, a jezdil jako šroub. Navíc se prosadil i do reprezentace.