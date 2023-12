Nová éra, český fotbal táhne. Liberec mění majitele, roli hrál i Nezmar

Když na začátku tisíciletí vytunil Slovan mančaft až k mistrovskému rozměru, patřili do rady starších hráči Tomáš Janů, Bohuslav Pilný, Petr Johana a Jan Nezmar. Ludvík Karl si je zval i na jednání o prémiích. A pak se bavil s jediným z nich, s Nezmarem, který je inženýrem ekonomie.

Nyní hraje někdejší sportovní ředitel Liberce i Slavie roli v příchodu Ondřeje Kanii. Živí se totiž jako konzultant a pro jedenatřicetiletého byznysmena chystal podklady, podle nichž se rozhodoval. Jednání se netáhla dlouho, nějaké čtyři měsíce, ve středu se Kania potkal s Karlem v Liberci na klíčové schůzce. Ve čtvrtek ráno pak klub oznámil opci na nákup tří čtvrtin akcií.

A sám Kania se vyjádřil v prohlášení: „Velice si vážím možnosti podílet se na budoucím směrování čtvrtého nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu za poslední čtvrtstoletí. Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti – tedy boj o nejvyšší příčky ve FORTUNA:LIZE a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu.“

Na sociální síti X pak odmítl, že by měl za sebou další investory. „Tohle je čistě osobní aktivita má a mé ženy. Nikdo za tím není,“ napsal.

Důvod, proč si vybral Liberec, už tedy naznačil. Je pochopitelný. Možná je to trochu skryté, ovšem Slovan je vskutku naleštěná značka. Tři tituly za poslední jedenadvacet let, úspěchy v Evropě, například čtvrtfinále Poháru UEFA, ale především vybroušení desítek borců.

Co by si taková Slavia v éře Jindřicha Trpišovského počala, že?

Nad tím vším stál vždy ostrý šéf Ludvík Karl, nyní sedmasedmdesátiletý inženýr, který na začátku devadesátých let zprivatizoval podnik Preciosa, kde pracoval již od konce šedesátých let. Do Slovanu vstoupil v polovině legendárních devadesátek a táhl ho. Jenže to není legrace i při majetku kolem tří miliard korun, s nímž dlouhodobě patřil mezi stovku nejbohatších Čechů. Z žebříčku časopisu Forbes však v posledních letech vypadl.

Ač v médiích nevystupoval, vědělo se, že dlouhodobě hledá významného partnera. „Nesháníme jen sponzora, který by do klubu jednorázově vložil několik milionů korun, ale stabilního partnera, u kterého bude jistota, že bude Slovan podporovat pravidelně,“ uvedl Karl v tiskové zprávě vydané městem Liberec v roce 2015. „Neřešíme totiž jednu sezonu, ale celou budoucnost klubu.“

K velkému kroku se odhodlal až letos. Důvody budou podle všeho dva, každoročně musel klub dotovat sumou přes 20 milionů a v tomto roce měl velké zdravotní problémy. Nějakou dobu dokonce ležel v pražské nemocnici IKEM, pak se léčil doma v Liberci. V nové sezoně však už na fotbaly opět chodil, objevil se například v Mladé Boleslavi, kde Slovan uhrál remízu 2:2.

Před Vánoci pak dotáhl první krok k postupnému odcházení ze Slovanu. Na jaře se ukáže, zda opravdu ztratí hlavní slovo. Do té doby se to nestane, Kania se bude orientovat v prostoru.

Pohled Jiřího Fejgla: Lákavé zboží. Najednou

Ne, pověst fotbalu v českých zemích není půvabná. Korupce, klientelismus, ekonomické problémy, kauzy důležitých mužů, ne zrovna sexy úroveň ligy, která však ze zmíněných potíží vlastně jen vycházela.

I proto se dlouho neměnily majetkové poměry v klubech. Lze jen připomenout, jak dlouho hledal kupce Adolf Šádek pro Plzeň, co se děje v Brně či situaci v Hradci Králové, kde by bylo záhodno, aby nebylo hlavním vlastníkem město.

Najednou je to jinak, Plzeň změnila majitele, nově Slavia, v Brně se hýbou ledy, také v Opavě – a nově i v Liberci. Důvody jsou zřejmé, liga šla nahoru, ale především do ní po televizním tendru přiteče mnohem víc peněz. Z černé díry může být klasický byznys.