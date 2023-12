Costa o pozici skauta, kampaních proti rasismu i vztahu ke Spartě: Moje DNA

Po charitativním utkání na Strahově Costa promluvil pro deník Sport. A to i o tématech, která pro hráče ze subsaharské Afriky nemusejí být leckdy příjemná. Bývalý zimbabwský reprezentant ale popsal, jak se černošští hráči vypořádávají s novým prostředím v Česku, o roli mentora, ale taky proč fanoušci přijímají cizince ve Spartě víc než dřív.

Sparta dnes prochází procesem internacionalizace, ale je mnohem pozvolnější než před šesti lety, kdy do klubu přišel Andrea Stramaccioni. V čem si myslíte, že byl klub připravenější, aby fanoušci přijali jak kouče Priskeho, tak proměnu kádru?

„Myslím, že to všechno začíná a končí u strategického plánování ze strany klubu. Pokud přichází nový trenér, má si vytyčit, jakou strategií chce jít a jak dlouho chce s koučem spolupracovat. A podle mě byl bodem zlomu příchod kouče, kterému se postupně začalo dařit, náhled na přijímání cizinců byl otevřenější a taky jsme vyhráli titul po dlouhé době. Mám dojem, že to zaselo do hlavy lidí určitý způsob přemýšlení.“

Jaký?

„Že dlouho trpěli, ale pak se vyhrál titul právě díky těmto lidem, téhle strategii a způsobu práce, který nás zase dostal na vrchol. A to v lidech zůstává, díky tomu jsou otevřenější vůči čemukoliv, co přijde dál. Řeknou si: ‚Jo, tohle funguje, tak proč si to neosvojit?’ I když se prohraje a i když jsou občas skeptičtí, vždy si vzpomenou, že tohle nás dostalo zpátky na vrchol.“

Jak vás baví koukat na současnou Spartu a kde spatřujete důvody jejího úspěchu?

„Výkony jsou v poslední době výborné a doufejme, že to takhle bude pokračovat dál. Ve fotbale je to kolikrát nejvíc o stabilitě a pokud ji máte, pak máte něco navíc. A stabilitu budujete během dlouhé doby, není to něco, co se objeví znenadání.“

A o tom taky něco víte, protože jste vystudoval sportovní management na Institutu Johanna Cruyffa. Co vám nejvíc otevřelo oči, co jste pak přenesl třeba i do práce na Spartě?

„Jsem rád, že jste se zmínil o studiu. V uplynulém roce jsem studoval i fotbalový byznys na Východolondýnské univerzitě.“

Vážně?

„Ano, právě jsem dokončil magistra.“

No tak to gratuluju!

„Jo, díky moc (úsměv). Už jen čekám, než mi dorazí diplom. Bylo pro mě vážně zajímavé se učit o fotbale z nového úhlu pohledu. Během studií jsem se začal učit o strategickém klubovém plánování. Někdy si myslíte, že váš tým prostě akorát prohrává a nic dalšího za tím nevidíte. Ale třeba je tam určitá strategie a může jen chvíli trvat, než se uvede do života. A potřebujete lidi v managementu a ve vedení, aby určité strategii věřili.“

Ale potřebujete taky, aby tuto cestu fanoušci viděli.

„Přesně tak. Protože někdy vaše křivka výkonnosti jde dolů. A někdy jako fanoušci a lidé nejsme moc trpěliví. A říkáme si, co se děje. Ale pokud lidé v managementu a klubovém vedení následují tenhle strategický plán, pak mohou být klidní, protože se mají o co opřít, dokázali předpovědět, že může nastat chvilkový sešup. Tímto způsobem vytváříte stabilitu.“

Můžete popsat ještě blíž vaši dnešní práci ve Spartě?