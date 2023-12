Durosinmi v Německu: balík pro Plzeň i Karvinou. Jak se částka rozdělí?

Raketový posun v kariéře, jaký zažil málokdo. Rafiu Durosinmi (20) necelý rok po transferu z Karviné do Plzně cílí na další velký milník. Nigerijského forvarda dělí od podpisu čtyřletého kontraktu v Eintrachtu Frankfurt pouhé formality. Během čtvrtka podstoupil u bundesligového celku druhou část zdravotní prohlídky a kluby ladily poslední detaily smlouvy. Na rekordním přestupu vydělají solidní balík ti, co se podíleli na Durosinmiho ohromném vývoji.

Rafiu Durosinmi odletěl se svými zástupci do Frankfurtu, kde se během středy a čtvrtka podrobil zdravotní prohlídce a probíhala finalizace celé transakce. Je téměř jisté, že rok po přestupu do Plzně klapne další kariérní posun a pokusí se prorazit v aktuálně šestém celku bundesligy. Připravený je čtyřletý kontrakt do léta 2028.

Celková cena za talentovaného útočníka? V Německu informují o částce devět milionů eur (přibližně 222,3 milionu korun). Drtivá většina připadne Plzni, která