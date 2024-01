Zlín bude mít útočníky z ciziny. Poznar se nevrátí, co nový Gruzínec?

Přestupní prioritou je pro Zlín výkonný hrotový hráč, klasická „devítka“. Na podzim ji suploval rychlík Vukadin Vukadinovič, což je typologicky borec spíš na křídlo. Navíc bude celý leden kvůli operačnímu zákroku s kolenem mimo hru Filip Žák, další alternativa. Trenér očekává, že k posílení na palčivém postu dojde. Jednání finišují.

„První týden budeme intenzivně řešit tři až čtyři hráče, které máme rozjednané asi měsíc. Jenom to musíme dotáhnout do konce. Vypadá to nadějně. Noví hráči by nás měli zvednout,“ přál si trenér Bronislav Červenka (48).

Čekalo se, že vyvoleným útočníkem bude zkušený Tomáš Poznar (35), někdejší kapitán mužstva. Ve druhé polské lize ztratil místo v základu, přednost dostával mladší hroťák. Proto vážně zvažuje odchod. Ovšem do rodného města nyní nemíří. V Termalice naskočil do dvanácti ligových utkání a zapsal dva góly. Nadále je však vázán platným kontraktem, k tomu je mu už pětatřicet let a Zlín začal dříve jednat s jinými.