Škoda ještě v áčku Slavie? V hlavě to má: Ale ne charitu. Mluvil o Turecku

Je žijící legendou Slavie. Hrál za ní, když jí v časech zlých hrozil sestup z ligy a on musel zaskakovat na stoperu, i později, kdy sešívaní brali tituly a hráli Ligu mistrů. V září se po třech a půl letech útočník Milan Škoda vrátil do organizace červenobílých, i když jen do rezervního týmu. Tomu chce ve svých 37 letech pomoct k postupu ze třetí ligy do druhé. Nakročeno k tomu má, béčko vede skupinu A v ČFL.

Škoda navíc drží myšlenku, že by klidně ještě naskočil za hlavní tým vedený Jindřichem Trpišovským. Že by šlo o symbolickou rozlučku s Edenem? „Když jsem teď podepisoval ve Slavii smlouvu, někde v hlavě jsem tohle měl. Ale nechci, aby to bylo ve stylu: Hele, už máme jistý titul, tak tam dáme Škoďáka na pět minut… O takovou charitu nestojím. Buď se něco stane, nebo to necháme být,“ vypráví hráč, který ještě na jaře minulé sezony sbíral prvoligové starty v Mladé Boleslavi.

Celkem jich má 344 a stále se udržuje ve formě. „Navíc s klukama ze Slavie jsem v kontaktu. Když jsou reprezentační pauzy, tak spolu i trénujeme,“ popisuje.

Aktuálně je Škodovo místo v béčku. Ve třetí lize na podzim naskočil do osmi duelů, dal dva góly. Rezerva Pražanů vede tabulku skupiny A v ČFL a zatím plní předsezonní plán: ten je jasný – návrat do druhé ligy.

„Postoupit je jasný cíl. Musíme se dobře připravit na zbytek sezony. Věřím, že uděláme vše proto, aby se to povedlo,“ říká. Leckdo by řekl, že takový borec poloprofesionální třetí ligu zvládá s prstem v nose. Jenže… „Je v ní hodně soubojů, ještě nevím, zda jsem si na ni zvykl. Není to nic snadného,“ překvapuje.

Škoda během Silvestrovského derby rovněž zavzpomínal na své časy v Turecku. Dvě sezony 2019/20 a 2020/21 strávil v Rizesporu. Právě v jeho prosincovém zápase proti Ankaragücü se stal málo vídaný skandál, který v rozvinutých fotbalových zemích nemá obdoby. Šéf Ankaragücü zmlátil sudího, duel byl ukončen a neurvalý předseda klubu skončil ve vězení s doživotním distancem v tureckém fotbale navrch.

„Tohle bylo už opravdu za čarou. V Turecku je to prostě divoké a ještě k tomu majitelé klubů umí vytvořit tlak a humbuk kolem toho. Napadení a kopání do ležícího rozhodčího, to už mi ale přijde vážně sci-fi,“ nechápe Škoda.

Na druhou stranu ocenil vášeň tamních lidí. Narvané stadiony, bouřlivá atmosféra, fotbal až připomínající náboženství. To v Česku moc neuvidíte. „Jsou tam fanatici, fotbal milují. Tohle, co se stalo s napadením rozhodčího, sice Turci naoko odsoudí, ale tam někde mezi sebou si řeknou, že si to zasloužil,“ směje se forvard, který v turecké Süper Lig zaznamenal devatenáct vstřelených branek.

A také se tam zapsal do dějin zlomením nohy uruguayské hvězdy, brankáře Galatasaraye Fernanda Muslery. Právě s istanbulským gigantem s Muslerou v bráně se Sparta střetne v jarní fázi Evropské ligy. Má šanci? Vždyť za Galatasaray hraje třeba Mauro Icardi, i když toho možná brzy přetáhne Real Madrid. Taková esa každopádně Sparta nemá.

„Jenomže Galatasaray může mít mezery v týmovosti, přestože má na soupisce tyhle jména. Nejen proto bude mít Sparta šanci je vyřadit,“ vidí šance Letenských na postup optimisticky.