Nejistota v Dynamu. Trenéři? Vlastně jsme se to nedozvěděli, řekl kapitán

Výmluvná je strohá tisková zpráva, jakou obdrželi novináři, když přijeli ráno na stadion pořídit rozhovory na startu zimní přípravy. Dozvědět se něco o případném novém majiteli, hlavním trenérovi a plánech na jaro? Nemožné…

„Zimní přípravu zahajuje s mužstvem trenérské duo z posledního ligového utkání, tedy dvojice asistentů Lerch – Kladrubský,“ stojí ve zmíněné zprávě. „Vedení klubu v posledních týdnech intenzivně jedná s novým strategickým partnerem, který se chystá k převzetí klubu. Budoucí majitel bude mít pro volbu nového trenéra rozhodující slovo. Vzhledem ke stále probíhajícím jednáním však vedení prozatím nebude tuto situaci detailněji komentovat,“ sdělil klub bez bližších podrobností.

Na rozhovory nejdřív přišel starší z trenérů Jiří Lerch. „Včera (ve středu) jsme byli u pana doktora (majitele Koubka), ten nám řekl, že je v jednání s novým partnerem a ten by si měl přivést nového trenéra. Do té doby jsme pověřeni vedení mužstva my, takže bych nerad říkal, jestli jsme, nebo nejsme hlavní. S Jirkou (Kladrubským) jsme tady a budeme dělat všechno pro to, abychom tým připravili,“ pověděl někdejší vynikající jihočeský obránce, který nastupoval i ve Slavii.

Víc informací neměl ani Lukáš Havel. „Vlastně jsme se to ani nedozvěděli. Volal jsem si s Kladrym (Jiřím Kladrubským), před srazem mi řekl, že to zase vezmou s panem Lerchem a uvidí se, zda někdo přijde, že se zatím nic neví. Zatím máme počítat s tím, že to povedou oni dva,“ přiznal budějovický kapitán.

Majitel Koubek ani sportovní ředitel Milan Čadek se k celé situaci zatím blíž vyjadřovat nechtějí. V souvislosti s Dynamem se mluví o zapojení někdejšího svazového šéfa Františka Chvalovského, který má zprostředkovávat příchod nového strategického partnera a s tím souvisejícím novým trenérem. Jasno už mělo být před koncem roku, v zákulisí se hovořilo o několika variantách. Takřka domluvený měl být příchod Karla Jarolíma, ale ten padl. Proč? Jednání o strategickém investorovi drhnou, také proto je oficiální komunikace takřka nulová a klub zůstává ve velké nejistotě.

„Do doby, než se to vyřeší, jsme pověřeni vedením týmu a to respektujeme,“ prohlásil Lerch s tím, že pokud přijde nový trenér, měli by s Kladrubským setrvat na pozicích asistentů. „Musíme se od toho oprostit. Je věcí pana doktora Koubka, v jaké fázi je jednání (o novém majiteli), to nikdo z nás neví. Musíme tohle hodit za hlavu a vidět před sebou jenom cíl, tedy připravit se dobře na ligu.“

Zatím nikdo nedokáže říct, jak dlouho stávající dvojice mužstvo povede, Budějovice zatím nemají ani potvrzené soustředění v Turecku, které je naplánované na přelom ledna a února. V současné chvíli je nejistá ekonomická situace klubu, mluví se o tom, že mužstvo nedostalo poslední výplatu. „Věřím, že tohle v pořádku bude, víc to rozebírat nebudu,“ prohlásil Lerch.

Potěšující zprávou alespoň je, že se trenérům, kteří před posledním zápasem minulého roku na Bohemce vystřídali Tomáše Zápotočného, do přípravy hlásil takřka kompletní kádr. „Asi teď nikdo odcházet nebude, to je dobře. Potřebujeme zapracovat na defenzivě, zlepšit organizaci odzadu, dostávali jsme hodně gólů. Atmosféra je v kabině dobrá, všichni jsou natěšení a věřím, že to zlomíme,“ prohlásil za kabinu obránce Havel.

Program zimní přípravy:

13. ledna, 11:00: Dynamo - Vysočina Jihlava (SCM Složiště)

19. ledna, 11:00: Dynamo - SKU Amstetten (SCM Složiště)

24. ledna - 2. února: týdenní soustředění (v jednání)

10. února, 15:00: Dynamo - Baník Ostrava (20. kolo FORTUNA:LIGY)

Změny v kádru A-týmu:

Novou tváří je dvaadvacetiletý německý útočník Jakob Tranziska, který je v klubu na zkoušku. Do B-týmu se přesouvá osmnáctiletý obránce Thomas Jungbauer, který do klubu přišel v létě, i vinou zranění si ale prozatím místo v A-týmu nevybojoval. V průběhu přípravy se k týmu pravděpodobně připojí ještě několik hráčů z B-týmu a dorostu.

Příchod: Jakob Tranziska (zkouška)

Odchod: Thomas Jungbauer (přesun do B-týmu)

Kádr na startu zimní přípravy:

Brankáři: Colin Andrew, Martin Janáček, Dávid Šípoš

Obránci: David Broukal, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Matouš Nikl, Martin Sladký, Vincent Trummer

Záložníci: Wale Musa Alli, Marcel Čermák, Alen Dejanovič, Patrik Hellebrand, Vojtěch Hora, Michal Hubínek, Pavel Osmančík, Jiří Skalák, Jan Suchan, Samuel Šigut

Útočníci: Quadri Adediran, Zdeněk Ondrášek, Jakob Tranziska (zkouška), Tomáš Zajíc