Jílek: Zmrzlý je připraven, posun si zaslouží. Slavii přejeme i Kerbrovi

Má Zmrzlý na Slavii fotbalově i mentálně?

„Z pohledu herního i kondičního je dneska naprosto připravený, aby udělal další krok. Z pohledu mentálního ho prověří až samotná soutěž. Je to nejvyšší level, ale Ondra udělal obrovský kus práce. Za poslední rok a půl se zlepšil obrovsky, posun si zaslouží.“

V Edenu ho chtějí zkoušet i ve středu zálohy, překvapuje vás to?

„Nepřekvapuje mě to z toho pohledu, že Jindra Trpišovský vytahuje různé tahy. (úsměv) Je schopný najít hráčům nové pozice. Pro Ondru by to nebylo nic nového, protože na pozici šestky nastupoval už v dorosteneckých kategoriích. Taky jsme to zkoušeli. Kdybychom se zeptali přímo jeho, asi by se na to úplně netvářil, ale to už by bylo čistě na rozhodnutí trenérů.“

Když hrála na podzim Vlašim s vaším béčkem na Andrově stadionu, byl jste tam a já jsem se vás ptal, jak se vám líbí Ebrima Singhateh. Tak čím by vám pomohl?

„První věc je variabilita, protože je schopen hrát na hrotové i křídelní pozici. Druhá věc je efektivita, což ukázal nejen počtem vstřelených branek, ale i množstvím šancí, do kterých se dostával. Je velmi schopný v situacích jeden na jednoho, řeší je v rychlosti. Z mého pohledu je to hodně aktuální věc, protože nám vypadl Honza Navrátil a zdravotně ještě není k dispozici Tonda Růsek na sto procent.“

Na levém beku si vystačíte z vlastních zdrojů Jiřím Slámou, nebo řešíte i Jakuba Elbela z Prostějova?

„Je to v řešení.“

A co odchod asistenta Milana Kerbra do Slavie?

„Pokud ho osloví Slavie, není se o čem bavit. Pro toho kluka je to obrovská příležitost. Pro nás komplikace, protože musíme sehnat člověka, který bude nejen sportovním přínosem, ale zapadne i lidsky a napojí se na kabinu. To má Milan výborné. Jinak v tuto chvíli nemám co k tomu víc říct. Zaregistroval jsem to, bavíme se o té možnosti, ale jakým směrem se to bude ubírat, ukážou až následující dny.“

Nahradíte ho z vlastních zdrojů?

„Bavíme se, kdo by eventuálně přicházel do úvahy z vlastních zdrojů. Nebo která alternativa by přišla případně z venku. Ale je to předčasné, počítáme s tím, že Milan s námi pojede na Maltu. A pak uvidíme.“

Není z toho druhý asistent Jiří Saňák trošku rozmrzelý? On nebyl puštěn do ligy na pozici hlavního kouče Pardubic, zatímco Kerbr do Slavie možná bude?

„Nemyslím si. Bavili jsme se o tom, přeje mu to stejně jako já.“