Nový „Olie“ si ve Slavii říká o šanci. Do druhé ligy už nepůjde, hlásí agent

Nestává se příliš často, že by devatenáctiletý hráč ze slávistického béčka jel s A-týmem na dvě soustředění v řadě. Mladík Boluwatife Ogungbayi je ale výjimkou. Nigerijský křídelník dostal první minuty od Jindřicha Trpišovského už v srpnu a od té doby se srdnatě bije o své místo v kádru. V utkáních na soustředění v Portugalsku patřil mezi nejlepší. „Má obrovskou touhu se v áčku prosadit. Už teď je to ligový hráč,“ říká mladíkův agent Daniel Smejkal.

Průnik do vápna, ladná zasekávačka, hlava nahoře. Následně přesná přihrávka na Petra Ševčíka a pak už společné gólové oslavy. Taky vypadala akce Boluwatifeho Ogungbayie, po které Slavia v přípravném utkání proti AIK Stockholm zvýšila na konečných 2:0. Jako by se devatenáctiletý hráč na zimním soustředění snažil realizační tým přesvědčit, že do A-týmu zkrátka patří. Vynikal koneckonců i v předchozím zápase proti Sönderjyske.