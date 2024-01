Veselý: S Makedoncem jsem jednal měsíce. Puškáč má nabídku zvenku

Zpátky do práce v dobré náladě. Jaroslavu Veselému nezkazila první tréninkový den ani podmáčená tréninková hřiště, ani absence gólmanů Bohemians. „Do branky jde legenda, vítěz silvestrovského derby,“ povolal Miroslava Millera. Pak odmítl jediné téma – reprezentace. „K tomu nemám co říct,“ oznámil. Jinak ale odpovídal otázky na zdravotní stav, chystané pohyby v kádru i jak lákal do Vršovic makedonského reprezentanta.

Oproti mdlejšímu konci podzimu po pauze působíte uvolněně…

„Přestávka nám všem pomoha, i když mohla být o týden delší. Minulá sezona byla celá hodně dlouhá a pauza minimální, takže hráči ji uvítali. I na FTVS nám říkali, že z týmu jde oproti jiným dobrá energie. Kluci přišli dobře nabuzení a odhodlaní si napravit renomé. Cítili jsme, že potřebujeme vypnout, vyčistit si hlavy. Teď věřím, že budeme zase kousat.“

Jak jste na tom zdravotně? Jan Matoušek pořád naplno netrénoval. Vojtěch Smrž se vůbec nezapojil.

„Honza Matoušek měl trhlinu ve svalu. Už je to lepší, ale z preventivních důvodů ho vyndaváme z fotbalových věcí. Na stejné úrovni se zapojuje i Ondra Petrák, ale uvidíme, jak bude tolerovat fotbalovou zátěž. Jediná komplikace je Vojta Smrž, který přišel se zánětem stydké kosti, to ho může za tři týdny vyřadit z fotbalového tréninku.“

A kde jsou gólmani? Museli jste zapojit i Miroslava Millera.

„Soukup má covid, stejně jako Martin Hála. Reichl měl trhání zubů. A Míra Miller zase vyhrál. Stejně jako silvestrovské derby. Kdyby dával góly, tak by asi hrál v útoku.“

Takže počítáte s tím, že si bez Jedličky poradíte? Ten už trénuje v Plzni.

„Určitě. A gólmani to věděli. Reichl, Valeš i Soukup ukázali, že nás umí podržet. Dva byli členy úspěšného týmu v minulé sezoně a o Reichlovi se vůbec nemusíme bavit, ten měl skvělý úvod. Nemáme důvod nevěřit, že by si současné složení neporadilo, hlavně v jarní sezoně, kde je 11 zápasů, plus nějaké přidané. Nicméně že si Plzeň stáhla Jedličku, neznamená, že tam zůstane. Udělala to z preventivních důvodů a pokud by nebyl realizovaný přestup Staňka, mohl by se vrátit. Chci to mít dořešené co nejdříve, abychom i my věděli a neopakovala se nejistota.“

Komunikujete o něm s Plzní, nebo jen čekáte na další krok. Přeci jen jste chtěl původně mít jeho situaci vyřešenou do konce loňského roku.

„Plzeň nepočítala s tím, že bude Staňka řešit. Teď bych to chtěl mít vyřešené do odletu do Turecka, aby s námi kdyžtak letěl. U gólmana je skoro jedno, jestli teď bude trénovat dva týdny tady, nebo v Plzni. V Tipsport lize by stejně dostali příležitost naši gólmani.“

Poletíte za dva týdny do Turecka s kompletním kádrem pro jaro?

„Rádi bychom, ale nevylučuji posilování ani pak. Pořád věřím, že máme silné mužstvo a když budeme zdraví, můžeme se pohybovat okolo šestého až devátého místa. Prvopočátek je, že musíme dobře dotrénovat. Ale posilám se nebráním. Milanem Ristovským to neskončilo, máme v hledáčku ještě dva až tři hráče. Pokud to budou hráči, kteří umí dát gól, nebráním se ani last minute přestupům.“

V jaké fázi teď jednání jsou?

„To říkat nebudu, protože je to nebezpečné. Pořád jednáme se dvěma zahraničními hráči, jeden hraje na Slovensku, druhý působí v Belgii. A už prosáklo, že máme velký zájem přivést Hufa, tomu by změna pomohla, ale je to i o Pardubicích. Ty zahraniční si nechám pro sebe, protože o jednoho už se zajímají naši konkurenti.“

V případě příchodů by byly na řadě odchody. Hodně jste mluvil o Davidovi Puškáčkovi, kterému zbývá půl roku do konce smlouvy…

„S Davidem jsem včera mluvil a čeká na nabídku. Jednu má ze zahraničí, to by byl transfer výhodný pro Bohemku a Davidovi bych to přál. Zájem má i Jablonec, ale říkal mi, že nemá nic podepsaného. I kdyby podepsal jinde, tak Bohemka je výjimka v českých končinách. Ukázalo se to s Vondrou, Bederkou, Schumacherem… Určitě bychom ho nevyhazovali do béčka. Zároveň se Davida nevzdávám, tenhle příběh může mít jakýkoli konec, ale on je teď nastavený v hlavě tak, že by rád šel někam jinam, aby měl změnu a lukrativnější angažmá.“

Když jste zmínil Jablonec, zajímá vás ještě Jan Chramosta?

„Samozřejmě, že mě zajímá. Téma to může být ve chvíli, kdy by tam podepsal Puškáč. Pokud by Honza měl zájem a já si myslím, že by zájem měl, tak to může být varianta. Může se to týkat i Drchala.“

Zatím jedinou posilou je Makedonec Ristovski, jak byste ho přiblížil?

„Je to mix Puškáče a Prekopa. Vysoký, klasická devítka, umí hrát zády k brance. Silový hráč, který rozdá rány a je schopný presovat a pracovat. I když nedá gól, odpracuje hrozně práce. Hraje v základní sestavě makedonské reprezentaci. Tam ho vnímají dobře, i když nehrál v Trnavě. Tahle sezona mu moc nevyšla, ale Trnava vsadila na jiného hráče a on byl na odchodu a podepsaly se na něm i osobní problémy. Věříme, že přijde do nového prostředí a bude dávat góly, měl vynikající sezonu v Nitře, slušné to měl i po přestupu do Trnavy. Je v nejlepším fotbalovém věku a když se nám ho podaří nakopnout, můžeme ho zobchodovat. On sem šel s vidinou, že bude hrát tak dobře, že se udrží v nároďáku a pomůže si k lepšímu angažmá. Ale bude to práce, poslední měsíce byl doma, řešil si rodinné problémy a má přijet v pondělí.“

Jak dlouho jste s ním komunikoval? Protože poslední dobou i na Slovensku sešel z očí.

„Já osobně čtyři měsíce. A využili jsme osobních kontaktů, které mám ze zahraničí, protože měl víc nabídek. Do poslední chvíle o něj byl souboj.“

Jak moc se těšíte do tepla? V Česku má zas být hluboko pod nulou.

„Dnes to je ještě dobré, zvažovali jsme i trávu, ale pořád je podmáčená, takže v mrazech budeme trénovat na umělce. Proto se do Turecka těšíme, vloni bylo soustředění výborné. Potkáte tam kvalitní soupeře, teď máme v jednání Šachtar Doněck, to by bylo výborné. Ale před dvěma lety tam zas byl sníh a na letišti se propadaly střechy, tak si snad nepřivezeme zimu. Terény tam umí připravit skvěle, spíš mám strach, co bude, až se vrátíme.“