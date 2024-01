Koubek: Nikoho nevyháním. Staněk? Vypadá to na dobrý deal. Chci pohár

Jste spokojený se složením týmu?

„S kádrem jsme na tom dobře. Příchodem kluků ze Slavie se hlavně uprostřed pole zvýšila konkurence. Na podzim jsme byli schopni nahradit výpadek Rafiho (zraněného Durosinmiho), zápas s Astanou jsme dokonce vyhráli i bez zraněného Chorého, dokázali jsme si poradit. Příchody oživily současný kádr, je to příjemné okysličení, uvidíme, jak to dopadne u hráčů, co toho nemají tolik za sebou. Z Vyškova máme Souarého, na zkoušce je tu estonský reprezentant (Alex Tamm). Nejpozitivnější zásah do kádru je příchod Červa a Valenty. Když odejde Staněk, brankář, co chytá za národní mužstvo, na první pohled je to oslabení. Ale čas ukáže, zda to tak bude. V klubu panuje absolutní důvěra ke trojici, co tady je (Baier, Jedlička, Tvrdoň). Návrat Martina Jedličky (z hostování v Bohemians) náš stav posílil. Máme dobrou trojici.“

Mrzí vás Staňkův odchod?

„Od mého letního příchodu jsem pořád slyšel, že Jindra má slíbený odchod, pokud přijde adekvátní nabídka, co bude zajímat jeho i klub. Od počátku jsem s takovou situací žil. Překvapilo mě, že nakonec jde o český klub, když se mluvilo o zahraničí, ale tam adekvátní nabídka nepřišla. Nahradila to Slavia, pro hráče je to zajímavé na úrovni jeho vysněného angažmá. Když to nastalo, zajímalo mě, co to bude znamenat po sportovní stránce pro kádr Plzně. Teď to vypadá jako dobrý deal.“

Rafiu Durosinmi trénuje individuálně, ale k týmu by se mohl připojit už na soustředění ve Španělsku. Kdy ho použijete na hřišti?

„Neodkážu to teď říct, šlo by o hádání z křišťálové koule. Uvidíme, jaký bude mít jeho zranění vývoj.“

Jak jste sledoval vývoj u jeho možného odchodu do Frankfurtu? Jeho musí stopnutý transfer hodně mrzet…

„Jaké pocity má on, to nevím. Ale nadšený určitě nebude. Vnímal jsem to tak, že je to hráč, který je jednou nohou pryč, to nebudu zakrývat. Postupem času jsem se s tím smiřoval, že ho ztratíme, ale nakonec je tady.“

Mrzí vás odchod Adama Vlkanovy?

„Finišuje hostování do polského mužstva (Ruchu Chorzów). Vyhověli jsme hráči, který necítil, že má na hřišti tolik minut, jaké by si představoval. Řešil stav určité nespokojenosti s herním vytížením a bylo mu vyhověno.“

Proč jste angažovali estonského útočníka Alexe Tamma?

„Máme v klubu skautské oddělení, které sleduje určité hráče. Objevil se v estonské reprezentaci, jde o typ agresivního, robustnějšího hroťáka, vyniká fyzickými parametry. Uvidíme, jak je na tom herně, necháme se překvapit. Viděli jsme ho na serverech, kde se sbírají informace o hráčích, zatím je to zkouška.“

Chystáte ještě nějaké pohyby v kádru?

„Žádného hráče nevyháním, jsem rád, když jich tady je hodně a všichni mají kvalitu. Jako trenérovi mi takový stav vyhovuje, je otázka, jak to vnímají oni. Jak jsem říkal – u Vlkanovy panovala určitá nespokojenost, ale to je v každém silném mužstvu. Počet kvalitních hráčů dělá silnou konkurenci, to je dobrý stav. Zvyšuje to výkon mužstva, jde o hnací motor týmu, hráči se s tím musí umět vyrovnat. Kdyby bylo po mém, žádného hráče bych nikam nepouštěl. Ale tak to vždycky není, hráči mají manažery, pak je tady klubové vedení a jsou tady i mé názory. Tohle se dá dohromady a pak jsou z toho nějaké výstupy.“

Jaké cíle máte s týmem do jarní sezony? Čeká vás liga, Konferenční liga a MOL Cup.

„Na všechny tři fronty budeme klást zřetel. Pokud jde o ligu, jsme třetí, máme silného protivníka na své úrovni, kterým je Slovácko. Třemi výhrami na konci podzimu jsme si v lize udělali určitý náskok, odskočili jsme od smečky pronásledovatelů, kde každý pošilhává po pohárech. Konkurenci vnímáme a hlídáme si záda. Známe odstup pražských „S“, dopřáli jsme jim ho domácími ztrátami s Karvinou, Slováckem a Hradcem, tam nám body ujely. Oni body moc neztrácejí, nepředpokládám, že k něčemu takovému dojde na jaře. Takže třetí místo bereme, budeme si ho hlídat. To je jedna výzva. Pak nás čeká MOL Cup, kde bychom se rádi pokusili o nejvyšší hrozny, to znamená výhru. Čekají nás tři zápasy, když zvládneme čtvrtfinále v Jablonci, pak se může dít všechno. Máme to jako cíl, pokusit se vyhrát pohár. V Konferenční lize počkáme na los, uvidíme, jaká bude po něm naše pozice. Rád bych po něm konstatoval, že jsme v ní ještě neřekli poslední slovo.“

Kádr Plzně pro zimní přípravu

Brankáři: Martin Jedlička, Marián Tvrdoň, Viktor Baier

Obránci: Lukáš Hejda, Radim Řezník, Milan Havel, Václav Jemelka, Libor Holík, Jan Paluska, Sampson Dweh, Robin Hranáč

Záložníci: Jan Sýkora, Jhon Mosquera, Lukáš Kalvach, Jan Kopic, Ibrahim Traore, Pavel Bucha, Erik Jirka, Pavel Šulc, Cheick Souaré, Lukáš Červ, Matěj Valenta, Cadu

Útočníci: Tomáš Chorý, Matěj Vydra, Jan Kliment, Rafiu Durosinmi, Alex Tamm