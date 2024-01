Elbel jde místo Boleslavi do Olomouce nahradit Zmrzlého: Kušej mě motivuje

PŘÍMO Z MALTY | Nepřekvapí, že ho chtěla i Mladá Boleslav. Ta do Prostějova kouká pravidelně a vyzobává zajímavé typy. Po vzoru Vasila Kušeje a Davida Juráska, vrstevníků z ročníku 2000, to ve středočeském klubu mohl rozbalit i Jakub Elbel, ale tentokrát zafungovala spolupráce Hanáků. Třiadvacetiletý levý obránce se přesouvá do nedaleké Olomouce, kde by měl výhledově nahradit Ondřeje Zmrzlého, výměnou za Jakuba Matouška. Jde o první vlaštovku „nové“ kooperace. Se Sigmou už vyrazil na Maltu. Ve výpravě nechybí ani asistent Milan Kerbr, o jehož odchodu do Slavie se jedná.