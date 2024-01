Holec: Proč mít hrůzu ze Sparty a Slavie? Oni mohou ztratit, my ne

Začínáte doma hned proti Spartě i Slavii, nebere vás z toho hrůza?

„Proč? Kdyby to pro nás byla hrůza, tak ani nemusíme na hřiště lézt. To by nemělo význam. Ano jsou to obrovská jména, ale oni mohou ztratit, ne my. My se musíme pokusit o co nejlepší výsledek. Tyhle kluby mají obrovskou kvalitu, ale když jsme na podzim jeli do Plzně, tak taky nikdo nečekal, že tam vyhrajeme 1:0. Nechci říkat žádná velká prohlášení, ale věřím v sílu našeho mužstva. Uděláme všechno pro to, abychom se pobili o co nejlepší výsledky.“

Přípravu na jaro jste rozjeli ve velkém mrazu, co říkáte na tréninky v minus osmi stupních?

„Není to poprvé, kdy trénujeme v takové zimě. Venku to není nic příjemného, ale musíme se s tím smířit. Víme, v jakých jsme zeměpisných šířkách. Spíš je to horší pro chlapce, co se vrátili z vyšších teplot. Pro ně to je náročnější, ale jsou tady nějaký čas, stihli si zvyknout. Musíme se s tím popasovat. Nejsme jediní, kdo má takové podmínky.“

Anketa Kdo přímo sestoupí z FORTUNA:LIGY? České Budějovice Zlín Karviná Pardubice někdo další

Co říkáte na změny v kádru? Zatím přišel ofenzivní Martin Regáli.

„To je spíš otázka na vedení klubu, ale já to vnímám tak, že čím víc posil, tím lépe pro nás. Maťo (Regáli) je kvalitní posila, ukazoval to ve slovenské lize i reprezentaci. Velmi dobrá posila.“

Znáte se? Co by mohl Karviné přinést?

„Známe se, byli jsme spolu i na repre srazu a seděli u jednoho stolu. Také jsme proti sobě hrávali. Maťo je ofenzivní univerzál, umí zastat víc pozic, to je fajn. Tohle se vždycky hodí. Dobrý typ křídelníka nebo útočného hráče, umí zamotat hlavu obraně, být produktivní. Věřím, že to v lize ukáže. Hlavní je, aby byl zdravý.“

V podzimní části jste měli spíš problémy s defenzivou...

„Počkejte, jsou v lize týmy, co dostaly víc gólů než my. A jsou v tabulce výš. Možná jsme měli dávat víc gólů, ale to není výčitka. Sám bych chtěl, abychom gólů dostávali méně, ale pět jsme jich třeba inkasovali na Slavii, další větší příděly nebyly. Nula v Plzni, nula v Jablonci... Pokud někdo vidí problém v obraně, tak to beru, ale neztotožňuji se s tím.“

Karviná - Olomouc: Holec zblízka vychytal Chvátala Video se připravuje ...

Sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk vás po podzimní části vyzdvihoval. Říkal, že patříte k nejlepším brankářům ligy, jak se to poslouchá?

„Tohle se poslouchá vždy příjemně. (usmívá se) Začátek mohl být lepší, ale je zbytečné se k tomu vracet. Jsem tady, abych pomohl. Když si tohle vedení myslí, tak mě to těší. Chci zachránit Karvinou v lize, moje práce je chytat. Jestli opravdu patřím k nejlepším, to musí posoudit jiní.“

Co bude klíčovým úkolem pro jarní část?

„Musíme být víc konzistentní. Upřímně, nedá se čekat, že budeme hrát každý zápas jako v Plzni. To nejde, byť bychom byli rádi. Na podzim jsme podali hodně dobrých výkonů, stejně tak špatných. Musíme být konzistentní v tom, abychom získávali body. Kvalita kádru je. Budeme se bít o záchranu, to je imperativ nadcházející půlsezony. Zachránit se a ukázat kvalitu na hřišti.“