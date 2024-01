Talent Slavie (20): našla ho v Estonsku, klíčová Vlašim. Teď dorůst pod Jílkem

PŘÍMO Z MALTY | Chvíli to vypadalo, že ho trenér Jindřich Trpišovský během zimy vyzkouší ve Slavii. Pak zase na odchod do Mladé Boleslavi. To kdyby klapnula výměna za Vasila Kušeje. Reálnou variantou byl i tvrdý přestup do Baníku, který sní o Ewertonovi. Nakonec je ale Ebrima Singhateh v Olomouci. Na ročním hostování bez opce, což dvacetiletému Gambijci zapadá do soukromého plánu o vlastní kariéře. „Pořád je mým snem hrát v Edenu před fantastickými fanoušky,“ netají.