Slavia míří za sluncem. Diouf se radil se Simou: Můžu se stát velkým hráčem

Že je čekají dny plné dřiny, nebylo z úsměvů ve tvářích slávistických hráčů na letišti Václava Havla vůbec poznat. Přitom jsou přípravné kempy Jindřicha Trpišovského vyhlášené svou náročností. Do letadla mířícího na zimní soustřední do Portugalska posadil kouč hned 35 hráčů a nechyběla mezi nimi zbrusu nová posila – senegalský teenager El Hadji Malick Diouf.

V Česku padají teploty hluboko pod nulu a před procházkou je třeba pořádně zvážit počet vrstev oblečení, slávisté ale od čtvrtka nemusí tyto trable vůbec řešit. Teplota v Algarve, nejjižnějším kraji kontinentálního Portugalska, bude v příštích dnech a týdnech dosahovat příjemných 19 stupňů Celsia. „Sešívaní“ ale nejedou na dovolenou za sluníčkem, dva a půl týdne budou pořádně dřít a potit se.

„Kluci přišli dobře připravení, ukázali to od prvního dne,“ řekl asistent trenéra Zdeněk Houštecký, se kterým hráči od neděle trénovali na domácí půdě. „Portugalsko bude náročné, my jsme nároční, kluci to vědí. Všichni jsou rádi, že jsme zase spolu,“ doplnil.

Tréninkové centrum v Algarve zná realizační tým perfektně; stejně jako v létě v rakouském Aigenu sází na osvědčenou destinaci. Pro kliku, která ve Slavii působí už roky, jde prakticky o domácí prostředí – Lukáš Masopust, Jan Bořil či Tomáš Holeš si je vyzkoušeli několikrát a je známo, že tréninky, rekonvalescence a celkový harmonogram jsou si pod Trpišovským často podobné jak vejce vejci. Sedmačtyřicetiletý kouč razí heslo „neměnit to, co funguje“.

Kdo si ale na rytmus a tréninková hřiště v Portugalsku bude muset zvykat, je nová posila El Hadji Malick Diouf. Příchod skoro jmenovce bývalé ikony Premier League sice „sešívaní“ dotáhli skoro již před týdnem, jak ale u afrických hráčů bývá zvykem, klub musel několik dní čekat na vyřešení pracovních víz. Vše se ale stihlo a senegalského levého beka stihla Slavia představit před odletem i fanouškům na sociálních sítích.

„Uvidíme, jak rychlá bude jeho adaptace, pro nikoho není přechod do jiného klubu jednoduchý, v předchozím působišti strávil rok, teď je tady,“ brzdí vysoká očekávání Houštecký.

Ta jsou ale pochopitelně na místě. I když je Dioufovi pouhých 19 let, Slavia za něj neváhala zaplatit norskému Tromsö částku, která se s bonusy podle informací deníku Sport pohybuje mezi 2,3 až 3 miliony euro (až 74 milionů korun).

Opanuje nová posila ve Slavii levou stranu a vyřadí (definitivně) Dumitresca? Video se připravuje ...

Klub investuje do potenciálu, nikoli do hotového hráče. Diouf má za sebou pouhý rok v prvoligovém fotbale a v mnoha disciplínách může působit ještě dost neobroušeně.

„Je dost zbrklý. Jeho rozhodování je v určitých situacích někdy zkrátka špatné. Velice často ztrácí míč, potřebuje zlepšit techniku a musí zamakat na poziční hře, především když brání zadní tyč,“ řekl deníku Sport anglický novinář Josh Butler, ale zároveň dodal, že má ofenzivně laděný mladík obdivuhodný fyzický fond.

„Běžecky vypadá velmi dobře, uvidíme,“ potvrzuje Houštěcký informace o hráči, který kromě rychlosti nabízí i nadstandardní hru hlavou.

Na červenobílém dresu se bude Senegalec pyšnit číslem 12, což není žádná náhoda. Před přestupem do Slavie byl totiž v kontaktu se svým krajanem Abdallahem Simou, který v Edenu stejné číslo nosíval.

„Říkal, že když jsi mladý a přijdeš do Slavie, můžeš se stát velkým hráčem. Kvůli němu jsem si číslo zvolil. Snad mi přinese štěstí,“ vyslovil přání mnoha slávistických fanoušků Diouf, který se na hřišti poprvé může ukázat 16. ledna v přátelském utkání proti norskému Sönderjyske.

Přípravné zápasy Slavie

Úterý 16. ledna: Sonderjyske

Sonderjyske Pátek 19. ledna: AIK Stockholm

AIK Stockholm Sobota 27. ledna: Peking Guoan FC

Kádr Slavie pro zimní soustředění v Portugalsku

Jan Bořil, El Hadji Malick Diouf, David Pech, Andres Dumitrescu, Ewerton, Tomáš Holeš, Jakub Hromada, Mojmír Chytil, Mohamed Ihattaren, Matěj Jurásek, Václav Jurečka, Taras Kačaraba, Ondřej Kolář, Jan Lacko, Aleš Mandous, Lukáš Masopust, Igoh Ogbu, Boluwatife Ogungbayi, David Pech, Lukáš Provod, Ivan Schranz, Sheriff Sinyan, Jan Sirotník, Jindřich Staněk, Petr Ševčík, Stanislav Tecl, Muhamed Tijani, Michal Tomič, Mick van Buren, Tomáš Vlček, Conrad Wallem, Christos Zafeiris, Ondřej Zmrzlý, Matěj Žitný.

Pozn.: Tučně jsou vyznačeni hráči, kteří nebyli v podzimní části součástí kádru.