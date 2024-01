Vydrova paráda i strach o Sýkoru. Zranil si koleno, čeká ho vyšetření

Viktoria Plzeň vstoupila do roku 2024 výhrou v přípravě nad Viktorií Žižkov 2:0, přesně pálil v prvním poločase Matěj Vydra, po přestávce zvýšil Pavel Šulc. Zápas z pohledu favorita splnil účel, na hřišti se objevily všechny čtyři zimní posily. Jedinou, ale velmi nepříjemnou kaňkou je zranění Jana Sýkory, který musel kvůli problému s kolenem odstoupit v závěru prvního poločasu.

Mrazivé dopoledne přilákalo na tréninkové hřiště v Luční 500 fanoušků, na startu přípravy sledovalo počínání dvou týmů Viktorie solidní návštěva. Své bývalé parťáky přišel pozdravit i slovenský reprezentant a někdejší plzeňský záložník Patrik Hrošovský, který vyplnil víkendové volno po soustředění s Genkem ve Španělsku.

Oba týmy hrály v nepříjemném počasí za ledového větru v rychlém tempu, evidentně se každý na place chtěl pořádně zahřát. Domácí drželi převahu, ale dlouho se nemohli gólově prosadit. Až před poločasem práskl levačkou do balonu pohotově Matěj Vydra a krásnou střelou vymetl šibenici.

Před koncem prvního poločasu bohužel dohrál Jan Sýkora. Plzeňský univerzál si po jednom ze soubojů pravděpodobně přisedl koleno a ještě před pauzou pustil na hřiště Pavla Šulce.

„Asi nejhorší, co se může stát. Zranit se takhle v prvním zápase… Uvidíme, snad to nebude nic vážného,“ komentoval Šulc po utkání mrzutou situaci svého parťáka. Sýkorovi doktoři ošetřili pravé koleno, okamžitě na něj dostal ortézu, nasedl na připravený vozík a zamířil k šatnám hlavního stadionu Doosan Areny. „Zatím nemáme přesné informace. Zranil si koleno a musel jít dolů. Půjde na vyšetření, pak budeme vědět víc,“ řekl po utkání plzeňský asistent Marek Bakoš.

Plzeň v zimním drilu: Šulc se tlačí do koncovky, kaňkou zranění Sýkory. Co posily? Video se připravuje ...

Třicetiletý hráč má na nepříjemná zranění smůlu, zdravotní komplikace ho brzdí celou kariéru. Všichni z plzeňského týmu mají o zkušeného člena kádru strach, zároveň doufají, že se nepotvrdí fatální diagnóza v podobě přetržených kolenních vazů.

Ostatní domácí hráči ale zápas proti druholigovému celku, který už na lavičce cepoval nový exbudějovický kouč Marek Nikl, odehráli během nejtěžší fáze přípravy velmi dobře. Mužstvo si vytvořilo spoustu šancí, zejména po prostřídání sestav obou týmů ve druhé půli dominovalo. Dobře se ukázaly i čtyři zimní posily – Lukáš Červ nastoupil s kapitánskou páskou v prvním poločase, po přestávce ji předal Matěji Valentovi. Oba čeká platba do týmové kasy, jak to v českých klubech bývá zvykem za první kapitánství. Ve druhém poločase si premiéru v Plzni odbyli i levonohý záložník Cheick Souaré a estonský útočník Alex Tamm.

„S prvním týdnem přípravy je spokojenost, akorát to malinko pokazilo, že musel předčasně odejít ze hřiště Honza Sýkora. Udělali jsme hodně práce a zakončili to zápasem. Dali jsme dva góly, bylo to v pořádku,“ zhodnotil utkání Bakoš.

Viktoria se v dalším zápase představí doma v Luční ve středu proti plzeňské Doubravce (16.30), domácí přípravný blok zakončí v sobotu 20. ledna opět v Luční proti pražské Dukle (11.00). Následuje herní kemp ve španělském Benidormu, kde má tým v plánu další tři přípravné duely. Do ligy vstupuje Plzeň v sobotu 10. února proti Mladé Boleslavi.