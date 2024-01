Jak se ukázaly posily Plzně: Souaré si zvyká, Červ se nebál mluvit

Navzdory náročnému tréninkovému období i chladnému počasí se v sobotu v Plzni hrál slušný fotbal. Přispěli k tomu i hráči Žižkova, které poprvé na střídačce vedl exbudějovický trenér Marek Nikl. Zápas rozhodla parádní šibenice Matěje Vydry, na konečných 2:0 pečetil skóre ve druhé půli Pavel Šulc.

„Panuje spokojenost s celým prvním tréninkovým týdnem, který jsme dnes zakončili. Ale trochu to pokazila skutečnost, že musel v prvním poločase pro zranění kolene střídat Honza Sýkora. Udělala se spousta práce a zakončili jsme to zápasem. Vstřelili jsme dva góly, měli jsme šance, takže v pořádku,“ hodnotil utkání plzeňský asistent Marek Bakoš.

Zmínil nepříjemný úraz Jana Sýkory, jediný problém na úvod přípravy. Plzeňský univerzál nastoupil v základu na levé straně hřiště, ale utkání nedohrál. Nešťastně si přisedl koleno a předčasně střídal. Hřiště opouštěl s kolenem v ortéze na pojízdném vozítku a čeká na diagnózu.

„Zatím nemáme přesné informace, uvidíme. Má zraněné koleno, čekají ho vyšetření a doufáme, že to snad nebude vážné,“ pověděl Bakoš v sobotu po zápase. „Asi nejhorší, co se může stát. Zranit se takhle v prvním zápase,“ komentoval zranění svého parťáka záložník Pavel Šulc.

Co předvedli nováčci?

V západočeských barvách se ukázaly čtyři zimní posily. V prvním poločase vedle Lukáše Kalvacha odehrál uprostřed zálohy s kapitánskou páskou Lukáš Červ (22). Slávistický polař patřil na podzim k oporám Liberce, odkud ho „sešívaní“ vykoupili, aby ho poslali výměnou do Plzně za Jindřicha Staňka.

Odehrál solidní utkání. Červ se zapojoval do kombinací, odskakoval si ke stoperům pro rozehrávku, nebál se na hřišti mluvit. Dirigentskou taktovku ale nechával víc na zkušenějším Kalvachovi a nedostal se do hry tolik, jak bývalo zvykem v severočeském týmu.

Zbylí tři noví hráči naskočili ve druhé půli. Cheick Souaré (21) nastoupil levém kraji čtyřčlenné zálohy. Dostal se k několika zajímavým centrům, jednou nebezpečně vypálil.

Estonský útočník Alex Tamm (22) odehrál druhý poločas na hrotu. Měl jednu zajímavou možnost, ale ve hře nebyl tolik, jako zkušenější útočné duo Vydra, Jan Kliment v první části utkání.

„Souaré si trošku zvyká, ale řekl bych, že bude platná posila. Alex je tady na zkoušce, ale myslím, že bude v pohodě. V úvodu přípravy moc neměl jak se ukázat, tréninky jsou zaměřené hlavně na kondici,“ hodnotil nové parťáky Šulc.

Ve druhé půli uprostřed zálohy, znovu s kapitánskou páskou, nastoupil i Matěj Valenta (23). Svůj part též zvládl bez problémů.

„Je brzy hovořit o nějakých plánech, záměrech. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v přípravě, po jednom poločase, co odehráli, se těžko hodnotí, co udělali dobře, co špatně. Mají za sebou náročný týden, který byl velmi intenzivní, udělalo se hodně práce, co se týká kondice i věcí na hřišti. Jsou tu krátce, seznamují se s kabinou a zatím je vše v pořádku, plní naše očekávání,“ chválil Bakoš.

Plzeň má v přípravě 28 hráčů včetně tří brankářů. „Do soustředění kádr nebudeme zužovat, s každým hráčem máme určitý záměr. Půjdeme společně ještě další týden, před odletem do Španělska se uvidí, kdo odletí a bude k dispozici pro sezonu,“ naznačil Bakoš.

Viktoria se v dalším zápase představí doma v Luční ve středu proti plzeňské Doubravce (16.30), domácí přípravný blok zakončí v sobotu 20. ledna opět v Luční proti pražské Dukle (11.00). Následuje herní kemp ve španělském Benidormu, kde má tým v plánu další tři přípravné duely. Do ligy vstupuje Plzeň v sobotu 10. února proti Mladé Boleslavi.