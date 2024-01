Na Maltě po dvou letech slaví Sigma. Zaujala Austria, skautuje ji i Slavia

PŘÍMO Z MALTY | Hanáci do teho! Šestý ročník Tipsport Malta Cupu je po týdnu u konce, po dvou letech jej znovu ovládla Olomouc. I když o skóre. Pět bodů jako Sigma nasbíraly i Hradec Králové a Austria. „Skvělý turnaj v super prostředí. Kdyby to šlo prodloužit, zůstal bych tady co nejdéle,“ usmíval se záložník Štěpán Langer patřící do vítězného kádru. Experti i trenéři se nejvíce pozastavovali nad hrou rakouského velkoklubu z Vídně, který se prezentoval agresivním a tuze náročným způsobem.

Čtyři fanoušci Sigmy tleskali hráčům z útulné tribunky Tony Bezinna Stadium, kapitán Radim Breite přebíral cenu od patrona turnaje Tomáše Juna, se kterým se v minulosti potkal v Teplicích. Bezgólová plichta s Austrií stačila Hanákům k udržení prvenství, Hradci Králové chyběl jeden vstřelený gól navíc.

„Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem,“ posteskl si po prvním pondělním zápase Východočechů s Trnavou (2:1) v nádherném počasí s teplotou kolem dvaceti stupňů jejich kouč Václav Kotal. „Ale jinak jsme se vším tady byli maximálně spokojení.“

Vidět to bylo i na sportovním řediteli Jiřím Sabouovi, jenž se účastnil tréninků i utkání. Nikdo se nezranil, tým neprohrál a výkony gradovaly. Ještě vylepšit celkovou efektivitu, byť Daniel Vašulín protrhl smůlu, a „votroci“ mohou vyhlížet jaro.

Pro Spartak to naopak neplatí, intenzitou se slovenský mančaft ani jednou soupeřům nevyrovnal. Tři porážky vše jen podtrhly. Pozitivem je posila Tomáš Poznar, na němž v prvním duelu v novém dresu nebyla znát absence herní praxe a rozladěnost z posledního angažmá v polské Termalice.

Trenér Michal Gašparík ovšem nepanikaří, navíc si Trnava jako jediný účastník turnaje pobyt na Maltě ještě prodlužuje. „V soubojovosti jsme zaostávali, nemělo to od nás takové tempo. Nicméně výsledky jsme neměli ani v letní přípravě a pak jsme se probojovali až do skupiny Konferenční ligy. Nerozhodilo mě to, krystalizuje se nám pomaličku sestava,“ uvedl někdejší hráč Mostu.

Vyšlo to tak, že poslední zápas byl nakonec neplánované finále. Nepříjemná Austria se zakousla do Olomouce a mačkala ji do posledních chvil. Potřebovala zvítězit. Takticky vyspělé celky si nedarovaly ani metr. Presovaly, běhaly, sváděly důrazné souboje, hecovaly se...

Opravdu se bylo na co dívat. Včetně rarity v podobě snad dvacetisekundového držení míče gólmana Tadeáše Stoppena, za které sudí správně nařídil nepřímý volný kop, či neuvěřitelně spálené tutovky Jana Fortelného. Neprosadil se ani natřikrát a kouč Václav Jílek se nevěřícně otočil na lavičku.

„Gratuluju jim,“ sympaticky prohodil Michael Wimmer, německý trenér Vídně. „Olomouc má dobrý tým a vysokou kvalitu. Je na tom fyzicky velmi dobře. Hraje tvrdě, rychle, dozadu zodpovědně,“ popsal moravského soka.

Kompliment se vrátil i od Jílka, aniž by věděl, že jeho mužstvo bylo protějškem chváleno. „Kdybychom se takovou typologií hry prezentovali i my, bylo by to dobré,“ mrknul. „Austria je sice momentálně v rakouské soutěži sedmá, ale podle mého názoru by u nás proháněla i českou top trojku. A brala jí body. Trápila nás. Kondiční náročnost, kvalita v přechodu, systémovost, sebevědomí při výstavbě... To všechno tam bylo. Ze všeho mám tady jen superlativy,“ dodal.

Není divu, že tradiční značku jezdí podle informací iSport.cz pravidelně sledovat například Slavia, stejně jako další adresy v Bundeslize. Rakouští fotbalisté Vídně díky Jílkem zmiňovaným atributů mohou opravdu připadat do úvah české špičky, navíc nemusí být tak drazí jako Skandinávci.

„See you in a next year,“ rozloučil se ředitel komunikace pořádajícího Tipsportu Václav Sochor s ostrovem ve Středozemním moři. Cílem je na turnaj dostat věhlasné kluby. Tak uvidíme...