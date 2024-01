Jun o Rakousku, Haškovi i agentských začátcích: Zkoušky byly problém

Ale nepředbíhejme. Zaujalo mě, že jako vítěze Tipsport Malta Cupu 2024 jste před začátkem turnaje tipoval vídeňskou Austrii. To za vás promluvilo srdce jejího bývalého hráče, nebo hlava?

„Bylo to spíš přání. Austria je sice zahraniční soupeř, ale poslední roky nemá úplně fantastické. Jsou tam finanční problémy, hrají s mladými. Takže favorité nejsou. Při tipu jsem v nadsázce zohlednil, že jsem tam strávil několik let.“ (úsměv)

Co říkáte na rakouský fotbal obecně?

„Je dobrej. Fakt. Zažil jsem tam krásná léta. Co se budeme bavit, všechno je to o financích. Salcburk je odskočený a vidět je to i u nás. Sparta i Slavia si díky vysokým rozpočtům mohou dovolit zaplatit hotové hráče a investovat do věcí, které jsou k fotbalu potřeba. Pak to všechno hned vypadá jinak. A to stejné je v Rakousku. První dva, tři týmy mají obrovskou kvalitu. Austria mezi ně bohužel nepatří, ale věřím, že je to jen otázkou času. Lehkou krizovkou si prošla i Sparta, občas holt padne i na velkokluby.“

Rakouský i švýcarský nároďák těží i z jinakosti díky potomkům přistěhovalců.

„Je možný, že tohle je jeden z faktorů progresu posledních let. Ale hlavně mají kde brát. Jejich hráči jsou v zahraničních soutěžích. Sami víme, že u nás to taky bylo jiné, když jsme měli kluky v Liverpoolu nebo Arsenalu. V současné době to tak není. Jen Souček s Coufalem jsou ve West Hamu, pak bychom našli asi ještě třeba tři kluky v lepších klubech, ale je to málo. Pak je to znát. Chybí vám zkušenosti z těžkých zápasů, což se pak bohužel odráží i v nároďáku. Postoupilo se, cíl byl splněn, ale všichni vidí, že je to málo na světový fotbal.“

Líbilo se mi, jak srdečně jste se zdravil s rakouskými novináři. Takže není klišé, že v zahraničí si fotbalistů váží víc?