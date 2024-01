Posily i Makedonec na radaru Slavie v akci: Obral Oscara, Zmrzlý ve středu

Sešívání jezdí na sever pro posily rádi, to už je dobře zmapovaný fenomén. A rádi se taky obrací na kluby, kde se jim přestupy v minulosti povedly. Oba tyto faktory by se mohly spojit v případě záložníka Ivana Nikolova. Mladý Makedonec hrající za Sonderjyske, které Slavia na úvod přípravy porazila 4:0, by totiž podle dánských médií mohl následovat kroky Alexandra Baha. Co ukázal v zápase proti Slavii a jak se poprvé v sešívaném dresu předvedly dvě zimní posily Ondřej Zmrzlý a El Hadji Malick Diouf?