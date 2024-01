Rosický coby GM pro Evropu? Jednoznačně na to má, míní Priske

Sparta roste – a stejně tak sílí zájem i o některé její hráče. Také Brian Priske si postupně buduje jméno pro evropský trenérský trh. Ale co sportovní ředitel Tomáš Rosický? „Měl jsem nabídku jít na pohovor na pozici do velkého klubu. Odmítl jsem, protože mám ve Spartě ještě práci. Ale trochu to změnilo mé myšlení,“ překvapil Rosický v rozhovoru pro web The Athletic. „Za tu dobu, co je ve funkci, prošel obrovským vývojem. Ne že by to na začátku nebral vážně, ale teď je do toho opravdu neuvěřitelně zažraný,“ říká ve speciálním díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl.