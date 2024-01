Fotbal pohledem rozhodčího: Szikszay křičel česky, za červenou dostal sodu

Fotbalová Sparta po roce představila další způsob, jak dostat fanoušky do hry. Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay a jeho asistent Michal Volf měli na sobě v přípravném zápase s Kodaní (2:0) připevněnou BodyCam, tedy kameru, která snímá zápas z vašeho úhlu pohledu. Diváci na O2 TV Sport tak mohli sledovat živě celé utkání z pohledu rozhodčího. „Kameru jsem lehce vnímal. Má dvě tři kila, takže malinko to svazuje. Ale v pohybu mě to neomezovalo,“ řekl po zápase sudí, který pískal podzimní derby.

A ukázalo se, že to rozhodčí nemá jednoduché. Musí se neustále pohybovat v těžišti hry, být kousek od balonu, ale zároveň nepřekážet hráčům. Přímo z hrací plochy je znát, jak je fotbal rychlý a poměrně chaotický sport.

Zápas začínal v přátelských intencích, ale ty narušil slovenský stoper Denis Vavro. Nejprve přišlápl ve vápně Victora Olatunjiho. A jen několik vteřin po jeho ošetření dostal Lukáš Haraslín přihrávku do možného protiútoku. Vavro se přiřítil a skluzem svého spoluhráče z reprezentace sestřelil.

Sudí Szikszay neváhal a tasil červenou: „Byl to nevybíravý zákrok, takový do přátelských utkání nepatří. Neváhal jsem, i když červená karta samozřejmě utkání ovlivnila.“

Mikrofony následné diskuze nezachytily, protože Letnou se nesl hlasitý pokřik o Vavrovi a jeho přítelkyni Šárce Pekové.

Na vyloučení reagoval po zápase člen realizačního týmu Kodaně, který si to přišel se Szikszayem vyříkat. „Tohle se v přáteláku nedělá. Není to jasná červená. Je to chyba. Nemyslím si, že to je červená, není to ani těsné. Přijedeme až z Dánska a vy uděláte takové rozhodnutí ve 20. minutě,“ soptil na sudího anglicky.

Rozhodčí přitom v průběhu zápasu komunikoval s hráči česky - ačkoli šlo o mezinárodní zápas. Pokyny „Můžeme hrát“, „Čistě“, „V pořádku“ asi hráčům Kodaně příliš neříkaly.

Sparta navázala na projekt z minulého roku, kdy v zápase s Norimberkem navlékli kamery samotní hráči.

Tehdy však plynul z kamer jen krátký sestřih. Tentokrát byl k vidění celý zápas živě.