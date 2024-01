Baník proti Vyškovu: palič Adediran, zaujali mladí a cizinci. Kdo zklamal?

Dvě rozestavení, dvě jedenáctky, dvě nové posily, čtyři teenageři, přes čtyři stovky diváků, sluníčko, pocitová teplota kolem sedmi pod nulou. Takové byly kulisy prvního a zároveň posledního tuzemského přípravného zápasu Baníku. Do tréninkového areálu Vista si pozval Vyškov (0:0), který ho díky vysoké kvalitě prověřil možná stejně jako někteří soupeři, na které Ostrava narazí na blížícím se soustředění v tureckém Beleku. Slezané doufají, že i s Ewertonem.

Pro první půli zvolil trenér Pavel Hapal rozestavení 4–2–3–1, ve kterém se objevily dvě nové tváře. Pravý obránce Matúš Rusnák, posila ze Žiliny, a šikovné levé křídlo Radim Šudák z béčka. Víc byl vidět devatenáctiletý odchovanec, možná i proto, že Rusnákovi víc vyhovuje pozice wingbeka, kdy má celou lajnu pro sebe. Slovák ukázal nadstandardní dynamiku a tah jedinkrát, kdy byl za cenu jediné žluté karty sestřelen Nhabem. Jinak se musel spíš ohánět směrem dozadu.

Na levé straně Vyškova totiž operovala dvojice Aziz Kayondo a Issa Fomba, která teprve před pár dny dorazila v rámci nové spolupráce na půlroční hostování ze španělského Leganés. A Rusnák s ní měl hodně práce, byť do defenzivy přepínal poctivě a kolmice mezi ním a Filipem Blažkem za sebe díky dobré poziční hře nepouštěl.

Afričané se na promrzlé umělce skvěle pohybovali, neztráceli míč, ukázali vysoké sebevědomí, technickou kvalitu i fotbalové myšlení. V kooperaci s precizní rozehrávkou brankáře Jiřího Borka se druholigistovi dařilo bezproblémově překonávat presink domácích a rychle přecházet do útoku. Zejména bek Kayondo by mohl v pohodě nahradit Cheicka Souarého, jenž zamířil do Plzně. „Hráli dobře, první poločas až výborně. Mají velice zajímavé, rychlostně vybavené hráče. Líbil se mi velice rychlý hráč na levé straně. Víme o nich. Remizovali se Slovanem Bratislava, což je velice silný soupeř. Vypadají slušně,“ uznal Hapal.

Potěšil ho v prvním poločase nejen agilní a nebojácný Šudák, který se dostal do dvou dobrých možností, ale i Robert Miškovič. Už skoro zapomenutý Chorvat hrál na postu defenzivního středopolaře s chutí, tentokrát neprohrával souboje, zodpovědně se vracel, spolu s kolegou Matějem Šínem konstruktivně rozjížděl akce. Po jeho zakrouceném centru navíc mohl Baník otevřít skóre, chyběly centimetry.

„Tohle jsme právě chtěli vyzkoušet. Když jsme spolu (s Miškovičem) komunikovali, říkal mi, že v mládeži hrával hlavně pozici šest, výš až tolik ne. Odevzdal dobrý výkon,“ hodnotil kouč. Celkový dojem kazila spousta laciných ztrát, nepřesností plynoucích ze zbrklosti a ledabylosti. Eldaru Šehičovi se sice tleskalo za několik patiček, ale svůj prostor nestrážil svědomitě. Kvalitu levé strany obrany za Bosňana držel Karel Pojezný. Předskakoval, rozehrával, ubránil Idjessiho Metsoka, střelce 9 podzimních branek ve F:NL a terč několika prvoligových klubů.

Vytáhlý Tožan tentokrát potenciál nenaznačil ani procentem. Po hřišti se ploužil, souboje mnohdy pro jistotu ani nepodstupoval a balony sklepával do druhé vlny nepřesně. Pohybem, přístupem ani charakterem si neřekl o další pozornost Ostravy, která ho má na radaru taky. Nebo spíš možná měla...

Mnohem výraznější byl Quadri Adediran, jenž se po přestávce ve schématu 3–4–1–2 objevil nad Jiřím Klímou vedle Ladislava Almásiho. Ve dvou tutovkách, samostatném úniku a ráně zblízka, nicméně selhal. Že ale Nigerijci nechybí sebevědomí, ukázal vzápětí, když si i přes prvotní nezdary okamžitě vzal míč před standardkou na vápně. Levačkou však trefil jen zeď, takže to na malé tribunce mezi fanoušky opět jen zahučelo.

„Snad si to nechává na soutěž,“ usmál se Hapal, který s ním počítá spíš na post levého křídla za Ewertona.

I když... Brazilec je na Bazalech stále téma. Jak pro realizační tým, tak pro sportovní úsek. FCB věří, že pokud ho Slavia neprodá do zahraničí, pošle ho hostovat zpět. „Uvidíme, jak se to vyvine, ale samozřejmě musíme mužstvo připravovat bez něj.“

Větší šanci po odchodu Filipa Kaloče, jenž symbolicky zrovna nastupoval k premiérovému utkání za Kaiserslautern na půdě St. Pauli, větří i Samuel Grygar. Stejně jako Miškovič si řekl o minutáž a o to, aby sportovní ředitel Luděk Mikloško nepřiváděl náhradu do středu pole odjinud. Loni v létě se záložník za 5 milionů korun nevracel z Interu Milán proto, aby pomáhal jenom rezervě v MSFL.

„Všechno chce čas. Když vezmete hráče ze Slovenska, třeba Blažka nebo Rusnáka, taky potřebují nejdřív kontakt s českým fotbalem, který je trošku jiný. A taky čas na adaptaci. To samé bylo u Sama. V Itálii hrál dorosteneckou soutěž, takže se nejdřív seznámil s dospělým fotbalem ve třetí lize. Hrozně důležité pro něj bylo, že trénoval s áčkem. Teď bude záležet jen na něm,“ dodal trenér.

Ve středu Ostravští odlétají do Turecka, na palubě nebudou chybět ani další mladíci (Mikuláš Kubný, David Krupička, Michal Málek). V pěti zápasech v Beleku dostanou prostor všichni. Ewerton se testovat nemusí, toho by Hapal a spol. brali všemi deseti klidně pár hodin před ligovým startem.