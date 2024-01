Kerbr novým asistentem ve Slavii: dopis od Köstla, nároky na intenzitu

Z Olomouce do Slavie se v nedávné době úspěšně přesunulo několik hráčů a v Praze věří, že podobně to bude i u „přestupu“ mezi realizačními týmy. Informace deníku Sport se totiž potvrdily, k „sešívaným“ se na post asistenta trenéra přesouvá ze Sigmy Milan Kerbr. Bývalý fotbalista, který v Edenu nahrazuje Jaroslava Köstla, podepsal smlouvu do roku 2026.