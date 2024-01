Koubek o budoucnosti, Durosinmim i posílení: Je prostor rozbalit bonbónek

Patří k nejstarším trenérům v Evropě, přesto na důchod nemyslí. Naopak – práce na hřišti s mladými ho pořád baví, ačkoliv tím odkládá jiné aktivity, kterých by si mohl užívat. Miroslav Koubek místo okopávání záhonků kolem baráku dál trénuje Viktorii Plzeň, jeden z nejúspěšnějších českých celků poslední dekády. „Cítím se stejně, jako v létě,“ odpovídá s úsměvem, když padne dotaz na jeho pokračování v klubu. Smlouva mu vyprší v létě a během jara se rozhodne, zda bude u týmu pokračovat.

V létě po svém nástupu do Plzně jste se nazval Bridge Coachem, tedy trenérem na přechodné období. Láká vás pokračovat další sezonu a podílet se na přerodu týmu?

„Dostali jsme se během podzimu do fáze, kdy jsme na základě získaných mezinárodních zkušeností a ověření našich schopností zjistili, že se toho nemusíme bát. Tohle nám hodně zvedlo sebevědomí. Mužstvo je stabilnější, než když jsme ho přebírali v létě. Proces pokračuje, věříme, že to máme víc vychytané. Je předpoklad jít po cestě správnými kroky. Ale celý proces ještě není ukončený, to asi nebude nikdy.“

Chcete tedy u týmu pokračovat? Smlouvu máte do léta.

„Řeknu na to jedinou odpověď, jedinou větu – cítím se stejně jako v létě.“

Nebylo by vám líto opustit klub, kde se vám zatím daří?

„Jak jsem říkal. Cítím se stejně jako v létě.“ (úsměv)

Kdy se o budoucnosti v Plzni rozhodnete?

„Máme s vedením konkrétní termín. Do médií ho nebudu specifikovat. Vždycky musí být výsledky, pokud nejsou, věci se zjednodušují. Já doufám, že z tohoto pohledu ještě rozhodnutí zamotáme. Máme nějaký termín, do kdy si řekneme. Z mé strany podle toho, jak se budu cítit a jaká bude motivace. Je to otázka několika měsíců, člověk nikdy neví, co se během té doby stane.“

Jste překvapený, jak se vám s Plzní na podzim vedlo?

„Překvapený? To nemůžu říct, já věřím své práci. Už v létě jsem říkal, že máme výborný kádr. Byla jen potřeba vychytat systémové věci. Překvapený jsem příjemně šesti výhrami v Konferenční lize, tohle by mě ani ve snu nenapadlo. Pořadí v lize odpovídá naším možnostem.“

Tvoříte novou Plzeň? V základu jsou teď hráči, u kterých jste to v létě vůbec nečekal.

„Na startu letní přípravy mi říkali, že to s námi zkusí jakýsi Paluska. Takový Dweh tady ještě ani nebyl. Teď je jeden v základu, druhý by v něm mohl být také. Paluska ukazuje obrovskou perspektivu. Přidali se i další mladí hráči. Třeba Rafiu (Durosinmi), který pravidelně hrál až v závěru jara. Pavel Šulc, jakmile dohonil manko po EURO (jednadvacítek), kdy neměl přípravu, také okamžitě vyskočil.“

Nebo Cadu.

„Ten chtěl v létě utéct do Ostravy, prý nebyl v Plzni šťastný. Řekl jsem mu: nikam nepůjdeš, udělám tě šťastným tady ve Viktorce, pokud nic nepoděláš. Nepodělal. Má góly i asistence. A také Robin Hranáč. To máme klidně šest jmen, což je 60 procent sestavy.“