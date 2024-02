Ševčík se popere s konkurencí. Odchod na hostování? Absolutně ne, odmítl

PŘÍMO Z MARBELLY | Přilétla k němu pochvala od asistenta Larse Friise, specialisty na útočné manévry. To je hezké, on však musí doufat, že se vábivá slova přemění ve více času na hřišti. Sparťanský křídelník Michal Ševčík, hráč s ultratalentem, na tom maká na soustředění ve Španělsku, kde Sparta setrvá do pátku. V přípravě je zatím vidět - slušně se uvedl proti Kodani, Puskás Akadémii i Bodö/Glimt.

Na podzim jste odehrál v lize necelých sto minut. Nemyslel jste na odchod na hostování?

„Vůbec, absolutně. Chci prostě bojovat a dokázat, že na to mám. To stále platí. Ani si nedávám žádný horizont, čísla do kdy a tak nemám rád, protože to je hrozně svazující. Ideálně dneska a teď.“

Zatím jste v zimě v herní permanenci. Jste spokojený?

„Hodnotím to dobře, protože si myslím, že se mi povedlo naskočit do tempa, nějakým způsobem ho zvládnout. A hlavně dostávám minuty na hřišti.“

Na podzim jich moc nebylo. Proč?

„Začátek byl po příchodu z Brna samozřejmě těžký. Léto, příprava, byl to skok, ale postupem času jsem se s tím dokázal nějakým způsobem vypořádat.“

Co jste se učil nového?

„Není to úplně nové, spíš jsou ty věci vnímané jinak, například nabíhání do jiných prostorů. V Brně jsem hrál čistě středního záložníka, vlastně jsem byl pod Jakubem Řezníčkem, tady jsou principy jiné. Musím se přeorientovat na jiný post.“

Hrajete zprava, klasická desítka ve Spartě není. Co to pro vás znamená?

„Je tam hodně vazba s krajním obráncem, který hraje za mnou. Točíte se, reagujete na sebe, jeden jde dovnitř, druhý ven. Je to úplně o něčem jiném.“

Na přelomu října a listopadu jste měl období rozletu, zdálo se, že šancí bude přibývat. Nestalo se. Nesl jste to těžce?

„S trenéry mluvím, třeba každých čtrnáct dnů. Šlo o jeho rozhodnutí. Byl tam souběh těžkých zápasů na Rangers, Baník… Samozřejmě jsem to respektoval, nezbylo mi nic jiného, než to přijmout a snažit se z toho neděla vědu. Je přirozené, že jsem chtěl hrát, trochu jsem si říkal, proč to tak je, ale nic jiného než trpělivost nepomůže.“

Konkurence v útočné trojici příchodem Indrita Tuciho zase narostla. Takovou jste v Brně nepoznal, že?

„Myslím, že když hráč věří sám v sebe, snaží se do toho dávat maximum, tak konkurenci nevnímá. Je to vlastně přirozené. Když jste na vrcholu, tak na vás tlačí ti zespodu a naopak. Zbytečně bych si s tím nelámal hlavu.“

Čím jste se odreagoval?

„Proběhly tam nějaké ryby, výlety s přítelkyní, odreagování bylo. Nemyslím si ale, že když se nedaří, tak úplně nutné si čistit hlavu, spíš je potřeba najít na fotbale pozitivní věci. I když to tolik nejde.“