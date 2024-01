Kozel hledá náhradu za Červa: Potřebujeme ji. O majiteli nemluvil

PŘÍMO Z TURECKA | Nekompromisní dorážka Ahmada Ghaliho a přízemní rána o tyč z hranice šestnáctky od Ivana Varfolomejeva. Liberec na konec tréninkového kempu v Turecku porazil v generálce polský Widzew Lodž 2:0 a trenérovi Luboši Kozlovi zbývá vyřešit jediný větší problém: Jak a kým nahradit mladého lídra Lukáše Červa, jenž se vrátil do Slavie, která ho následně prodala do Plzně. O Ondřeji Kaniovi, budoucím novém majiteli klubu, se kouč vybavovat nechtěl.

Trenére, co vám po vítězné ligové generálce chybí ke spokojenosti?

„Člověk je vždycky s něčím nespokojený. Ale proti Widzewu to bylo pěkné utkání v tempu. Mohli jsme dát i víc gólů. Ve druhé půli bych vyčetl některé ztráty, pramenící až z přemíry sebevědomí. To by nás mohlo být v mistrácích mrzet.“

Nahradíte Lukáše Červa, tahouna na hřišti i v kabině?

„Ten hráč bude samozřejmě chybět. Řekli jsme, že přivedeme náhradu a zatím se to nepodařilo. Potřebujeme ji. Jediným hráčem na ten post je Ivan Varfolomejev. Sice vypadá slušně, jenže kdyby se mu něco stalo, jinou rovnocennou náhradu opravdu nemáme. Ještě není všem dnům konec. Kádr zůstal oproti podzimu s výjimkou Lukáše víceméně pohromadě, nabral další zkušenosti. Ale ještě něco řešíme.“

Jak si zvykl na českou ligu záložník Jan Žambůrek, který přišel v průběhu sezony po letech v cizině?

„Už na podzim prokazoval své kvality. Je to pořád mladý hráč, který má plno předností a také nedostatků, na kterých může pracovat. Doufám, že nám už ze základu nikdo neodejde.“

Bude Liberec na jaře silnější?

„To nevím. Samozřejmě se budeme snažit být zase o něco lepší. Víme, že nemáme úplně lehký los. Ale věřím, že budeme mít vyrovnanější výkonnost.“

Jak se vám líbilo v Turecku?

„Než sem přiletěli, byli jsme předtím jen na umělce. To se podepisovalo i na zdraví hráčů. Pak se všichni vyléčili, což je velké plus. Byli jsme deset dnů na přírodní trávě, odehráli jsme tři slušné zápasy.“