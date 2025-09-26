Předplatné

Baník vs. Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě?

Chance Liga
Baník v 10. kole Chance Ligy přivítá pražskou Spartu. Ostravský tým by se proti Pražanům rád odrazil k lepším výsledkům, než jaké předváděl v dosavadním průběhu sezony. Sparta touží zůstat na špici tabulky. Utkání začíná v sobotu v 15:00 na Městském stadionu ve Vítkovicích. Kde sledovat duel Baník Ostrava vs. Sparta Praha živě?

Vše o utkání Baník Ostrava vs. Sparta Praha

Datum: sobota 27. září 2025 od 15:00

Dějiště: Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích

Rozhodčí: Lukáš Nehasil

TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.

Kde sledovat Sparta - Plzeň v TV?

Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Baník Ostrava vs. Sparta Praha začíná v sobotu 27. září od 15:00.

Kde sledovat livestream derby Baník - Sparta?

Stream šlágru Baník vs. Sparta bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je pozitivní zůstatek na kontě nebo vsazený tiket v několika posledních hodinách před zápasem. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Posledních 10 vzájemných zápasů Baníku a Sparty

DatumSoutěžUtkání
18. 05. 251. fotbalová ligaBaník Ostrava - Sparta Praha 3:2
05. 04. 251. fotbalová ligaBaník Ostrava - Sparta Praha 1:1
02. 11. 241. fotbalová ligaBaník Ostrava - Sparta Praha 3:1
14. 05. 241. fotbalová ligaSparta Praha - Baník Ostrava 2:1
20. 04. 241. fotbalová ligaSparta Praha - Baník Ostrava 4:3
12. 11. 231. fotbalová ligaBaník Ostrava - Sparta Praha 0:1
11. 03. 231. fotbalová ligaBaník Ostrava - Sparta Praha 0:3
19. 11. 22MOL CupBaník Ostrava - Sparta Praha 2:3
17. 09. 221. fotbalová ligaSparta Praha - Baník Ostrava 1:1
23. 04. 221. fotbalová ligaSparta Praha - Baník Ostrava 3:1

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

