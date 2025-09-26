Baník vs. Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě?
Baník v 10. kole Chance Ligy přivítá pražskou Spartu. Ostravský tým by se proti Pražanům rád odrazil k lepším výsledkům, než jaké předváděl v dosavadním průběhu sezony. Sparta touží zůstat na špici tabulky. Utkání začíná v sobotu v 15:00 na Městském stadionu ve Vítkovicích. Kde sledovat duel Baník Ostrava vs. Sparta Praha živě?
Vše o utkání Baník Ostrava vs. Sparta Praha
Datum: sobota 27. září 2025 od 15:00
Dějiště: Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích
Rozhodčí: Lukáš Nehasil
TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.
Kde sledovat Sparta - Plzeň v TV?
Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Baník Ostrava vs. Sparta Praha začíná v sobotu 27. září od 15:00.
Kde sledovat livestream derby Baník - Sparta?
Stream šlágru Baník vs. Sparta bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je pozitivní zůstatek na kontě nebo vsazený tiket v několika posledních hodinách před zápasem. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
Posledních 10 vzájemných zápasů Baníku a Sparty
|Datum
|Soutěž
|Utkání
|18. 05. 25
|1. fotbalová liga
|Baník Ostrava - Sparta Praha 3:2
|05. 04. 25
|1. fotbalová liga
|Baník Ostrava - Sparta Praha 1:1
|02. 11. 24
|1. fotbalová liga
|Baník Ostrava - Sparta Praha 3:1
|14. 05. 24
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Baník Ostrava 2:1
|20. 04. 24
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Baník Ostrava 4:3
|12. 11. 23
|1. fotbalová liga
|Baník Ostrava - Sparta Praha 0:1
|11. 03. 23
|1. fotbalová liga
|Baník Ostrava - Sparta Praha 0:3
|19. 11. 22
|MOL Cup
|Baník Ostrava - Sparta Praha 2:3
|17. 09. 22
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Baník Ostrava 1:1
|23. 04. 22
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Baník Ostrava 3:1