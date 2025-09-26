Předplatné

Do Sigmy míří skaut Slavie, nabízí se rošáda s Hapalem. Vybere Minářova nástupce Petr Čech?

Video placeholder
Olomouc senzačně nezvládla městské derby ve 3. kole MOL Cupu na hřišti Nových Sadů
Trenér Tomáš Janotka se Sigmou trofej v MOL Cupu neobhájí
Nové Sady slaví senzační postup do čtvrtého kola MOL Cupu přes Sigmu Olomouc
Olomoucký útočník Daniel Vašulín uhání za míčem proti Teplicím
Pohárový průšvih na hřišti divizních Nových Sadů, vyhazov dlouholetého sportovního manažera Ladislava Mináře, největší posila Michal Beran pod drobnohledem fanoušků – a příští týden Konferenční liga. Olomoucká Sigma prožívá na startu nové éry turbulentní časy, které detailně popisuje redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica ve speciálu Ligy naruby.

  • Kdo by měl Ladislava Mináře podle jeho názoru nahradit?

  • Měla by smysl trenérská výměna s Baníkem, o které spekulují fanoušci na sociálních sítích?

  • A zvětší se teď role konzultanta Petra Čecha?

Celý díl speciálu Ligy naruby si pusťte na liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

