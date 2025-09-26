Plzeň mění majitele! Kupuje ji miliardář Strnad, Šádek zůstává. Co možné změny?
Od pátku se v Plzni oficiálně píše nová kapitola. V klubu získal majoritní podíl Michal Strnad, český zbrojař a jeden z nejbohatších Čechů. Menšinový podíl si nechává stávající generální manažer Adolf Šádek, který v klubu zůstává s rozhodujícím řídícím vlivem v pozici generálního ředitele. Nástup vlivného miliardáře do západočeského fotbalu přinese další kroky a změny. Viktoria pravděpodobně bude chtít mnohem víc ekonomicky i sportovně šlapat na Slavii a Spartu.
V pátek kolem oběda přicházely ze zákulisí zprávy o tom, že se NĚCO může stát. Viktoria se zdržela odletem z Budapešti, kde ve čtvrtek večer nešťastně remizovala na úvod hlavní fáze Evropské ligy s Ferencvárosem 1:1. Oficiální oznámení významné klubové novinky se tím lehce protáhlo. Až odpoledne vyšla zpráva: Michal Strnad kupuje Plzeň!
První podrobnosti transakce, na kterou server E15 i Sport upozorňovaly v minulých týdnech, zveřejnila Viktoria v oficiálním prohlášení. Strnad vstupuje do klubu jako soukromá osoba přes společnost Palatua a.s., nikoliv jako vlastník průmyslově-technologické skupiny CSG. Stane se majoritním vlastníkem, menšinu si ponechávají Adolf Šádek (dosud mu v klubu patřilo 25 procent) a Martin Dellenbach, oba členové dřívějšího představenstva a vedení klubu.
Strnad získal majoritu od zbylých zahraničních podílníků srocených pod skupinou FCVP GmbH. Cena transakce zveřejněná není, v zákulisí se ale hovoří o pořádné „raketě.“ Šádek měl před dvěma lety prodat 75 procent akcií přibližně za 10 milionů eur (250 milionů korun), aktuální cenovka, kterou akceptoval Strnad, bude pravděpodobně výrazně vyšší.
Cena plzeňského klubu by podle odhadů E15 mohla činit přibližně 500 milionů korun, ve hře může být i získání stadionu a celého tréninkového areálu v Luční, který patří městu. Pak by konečná suma mohla ještě vyšplhat. Podle informací Sportu byl ve vyjednávání se Strnadem zapojený také primátor města Plzně Roman Zarzycký.
Slibuje stabilitu a evropské ambice
„Viktoria Plzeň je klub s bohatou historií a obrovským významem pro město Plzeň i celý region. Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů,“ nastínil Strnad v klubovém prohlášení.
„Těším se na partnerství s Michalem Strnadem. Je před námi řada obrovských výzev. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu!“ doplnil Adolf Šádek. Klubový boss a strůjce úspěšné plzeňské éry, který zůstává v klubu na rozhodujících pozicích – v roli generálního ředitele a předsedy představenstva.
„Je jeho zásluhou, že se Viktoria Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Je štěstím pro Viktorku, že má ve vedení tuto silnou osobnost. Právě on má nadále plnou odpovědnost za management a další rozvoj klubu bez ohledu na změnu majoritního vlastníka,“ dodal Strnad.
Skončí sportovní ředitel?
Zmínil záměr v dalším rozvoji akademie i spolupráci s městem a krajem, která funguje velmi dobře. Detailnější plány zřejmě veřejně prozradí až ve chvíli, kdy celou transakci posvětí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Dá se čekat, že jeden z nejbohatších Čechů s miliardovým majetkem, vlivný zbrojař stojící například za českou muniční iniciativou podporující Ukrajinu, brzy řádně „šlápne“ do pedálů. To znamená, že Viktorii posílí ekonomicky, třeba i navýší rozpočet a přiblíží se pražským rivalům. Šádek aktuálně úzce spolupracuje s hlavní výkonnou postavou Slavie Jaroslavem Tvrdíkem, bude zajímavé sledovat, jak nástup silného majitele v Plzni vztah klubů a jejich hlavních bossů ovlivní.
Na západě Čech se dají čekat další změny. Server infotbal.cz přišel s informací o možném konci sportovního ředitele Daniela Koláře, což potvrzují i zdroje Sportu. Variantou je jeho přechod na Strahov do služeb asociace. Nové vedení českého fotbalu hledá nástupce Ericha Brabce na pozici sportovně-technického ředitele.
V Plzni by se naopak mohlo objevit zajímavé jméno z jihu Čech. Portál infotbal zmiňuje šéfa Táborska Martina Vozábala, který byl rovněž v hledáčku FAČR. Otázkou může být i pozice trenéra Miroslava Koubka, v souvislosti s Plzní se zákulisím šíří jméno Martina Hyského, jenž odvádí výbornou práci v Karviné. Šádek a jeho spolupracovníci dlouhodobě s uznáním sledují i práci Luboše Kozla v Jablonci.
