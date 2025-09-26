Úspěchy skautingu Dukly: neznámé talenty za miliony eur. Jak klub hledá skryté naděje?
Během pár měsíců Dukla hned dvakrát zlomila klubový rekord nejdražšího prodaného hráče. Do Sparty zamířil Kevin-Prince Milla a do Slavie se přesouvá Samuel Isife. V době transferu přitom ani jeden z nich neodehrál víc než patnáct utkání fotbalové Chance Ligy. „Každý přestup byl promyšlený. Saháme po neprověřených hráčích s potenciálem, který třeba vidíme jen my,“ říká trenér David Holoubek. Jak Dukla řeší nové pořádky na přestupovém trhu?
Totální změna směru na Julisce už během pár měsíců ukazuje fantastické výsledky. Dukla v létě přivítala šestnáct nových tváří, přičemž šlo prakticky výhradně o mladé neprověřené hráče bez velkých zkušeností s první ligou. „S tímhle jsme do toho už vstupovali. Bylo toho hodně, ale každý přestup dával smysl,“ popisuje v rozhovoru pro Ligu naruby a iSport hlavní kouč David Holoubek.
Jak může cesta posouvání „skrytých“ prospektů fungovat, se ukázalo na dvou konkrétních případech v extrémně rychlém čase.
Kevin-Prince Milla posílil pražský klub na hostování už na jaře a třemi góly ve třinácti zápasech nejvyšší soutěže výrazně přispěl k záchraně. „Jsem na 99 % přesvědčený, že nebýt jeho, Dukla by nezůstala v nejvyšší soutěži,“ líčil zásluhy kamerunského útočníka v rozhovoru pro klubovou televizi sportovní ředitel Martin Hašek.
Teprve 21letý silový forvard okamžitě zaujal a Dukla neváhala