Úspěchy skautingu Dukly: neznámé talenty za miliony eur. Jak klub hledá skryté naděje?

Trenéři Dukly: Isife má světový potenciál. Hašek je kritický motor. Kde berou posily?
Petr Fantyš
Chance Liga
Během pár měsíců Dukla hned dvakrát zlomila klubový rekord nejdražšího prodaného hráče. Do Sparty zamířil Kevin-Prince Milla a do Slavie se přesouvá Samuel Isife. V době transferu přitom ani jeden z nich neodehrál víc než patnáct utkání fotbalové Chance Ligy. „Každý přestup byl promyšlený. Saháme po neprověřených hráčích s potenciálem, který třeba vidíme jen my,“ říká trenér David Holoubek. Jak Dukla řeší nové pořádky na přestupovém trhu?

Totální změna směru na Julisce už během pár měsíců ukazuje fantastické výsledky. Dukla v létě přivítala šestnáct nových tváří, přičemž šlo prakticky výhradně o mladé neprověřené hráče bez velkých zkušeností s první ligou. „S tímhle jsme do toho už vstupovali. Bylo toho hodně, ale každý přestup dával smysl,“ popisuje v rozhovoru pro Ligu naruby a iSport hlavní kouč David Holoubek.

Jak může cesta posouvání „skrytých“ prospektů fungovat, se ukázalo na dvou konkrétních případech v extrémně rychlém čase.

Kevin-Prince Milla posílil pražský klub na hostování už na jaře a třemi góly ve třinácti zápasech nejvyšší soutěže výrazně přispěl k záchraně. „Jsem na 99 % přesvědčený, že nebýt jeho, Dukla by nezůstala v nejvyšší soutěži,“ líčil zásluhy kamerunského útočníka v rozhovoru pro klubovou televizi sportovní ředitel Martin Hašek.

Teprve 21letý silový forvard okamžitě zaujal a Dukla neváhala

