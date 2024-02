Staněk proti předsudkům: buldok s nákopem, kterého se útočníci bojí

Přestupová bomba zimy, Tykačův nový trumf, Kolářův drahý nástupce. Přestup Jindřicha Staňka do Edenu vzbudil pořádný rozruch – a právem. Jaké vytasí ex-plzeňský brankář trumfy, až doléčí čerstvé zranění lýtka? „Plzni vychytal titul a předvede spoustu zákroků, které si člověk pamatuje. Má také jeden z nejlepších reflexů v lize,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Daniel Konečný, sám bývalý brankář: „On se navíc ničeho nebojí a do všeho vlítne. Cítíte z něj charisma vítěze, buldoka, kterého se soupeř bojí. Je to možná nefér, ale u Aleše Mandouse, kterého považuju za fantastického gólmana, tohle necítím,“ dodává.

A co tolik propíraná hra nohama, která má být údajnou Staňkovou slabinou? „Jednou z jeho motivací bude chtít ukázat, že to tak není, i když hru neotáčí lépe, než Mandous. Umí to, ale Bílek to po něm nechtěl, Koubek to po něm nechtěl, a Šilhavý v nároďáku jakbysmet. Co má ale tutové? Velmi přesný dlouhý nákop na útočníka,“ míní Jiří Fejgl. „A pozor: na rozdíl od Vindahla a právě Mandouse tím velkým nákopem vytváří šance,“ dodává Konečný.

Existuje navíc ještě jeden pohled na fanoušky propíranou (ne)kvalitu: „Ptal jsem se na tohle téma některých ligových hráčů. A říkají: Hele, my radši než aby uměl gólman dobře nohou, což je teď strašně moderní, tak radši, ať nám vychytá zápas,“ přidává Michal Kvasnica: „Mandous titul nevychytal, ale Staněk ano,“ dodává.

Celou 40 minut dlouhou verzi pořadu iSkaut o Jindřichu Staňkovi můžete sledovat jako součást iSport Premium na webu iSport.cz a také v rámci předplatného na webu liganaruby.cz

Staněk a Slavia: jak a proč se to vlastně upeklo?

Co vlastně udělal Mandous ve Slavii špatně?

Centry a anglická škola: klišé, nebo realita?

Koho vám připomíná? OLIVER KAHN!

Netypický nákup Slavie? Ne tak docela…

Z Anglie přes České Budějovice do Plzně

V čem je Staněk podobný jako Petr Čech?

Mne si Adolf Šádek opravdu ruce?

Podívejte se na VIDEO.