Rychlík Blahút ze Slovácka: Česká liga má drajv. Co si myslí o Kabongovi?

Jste zvyklý na tak náročnou přípravu?

„Jsem, ale přece jen je to ve Slovácku pro mě nové. Přizpůsobil jsem se rychle a teď už je to v pohodě. V něčem jsou si trenéři Skuhravý se Svědíkem podobní. Vyhovuje mi takový přístup. V kolektivním sportu je potřeba disciplína.“

Jak se dají srovnat týmy Podrezové a Slovácka?

„Je jasné, že tady je kvalita o něco vyšší. Ale i v Podbrezové jsme měli velmi kvalitní mužstvo. Ve Slovácku je to takové intenzivnější, ve hře je víc běhání, soubojů. Asi takto bych to specifikoval. Určitě bude naším cílem postup do evropského poháru.“

Vaší hlavní předností je rychlost, že?

„Ano, jsem rychlý, běhavý. Na tomto bych to chtěl postavit. Být poctivý směrem dozadu a nebezpečný dopředu. Rád se dostávám do koncovky a dávám góly. Asi jako každý hráč. Umím zahrát na křídle i v obraně. Primárně je mi vlastní halvbek, protože v Podbrezové jsme hráli 3-4-3. Kde mě bude trenér potřebovat, tam nastoupím a pokusím se podat co nejlepší výkon.“

Dorazil jste k mužstvu s hromadou třicátníků. Nepřekvapila vás věková skladba kádru?

„V Podbrezové jsem byl zhruba čtvrtý nejstarší, tady pomalu čtvrtý nejmladší. (úsměv) Je to pro mě změna. Musím se adaptovat. Je vidět, že tým má lídry. Je pro mě velká čest s takovými hráči trénovat. Chci ze sebe vydat to nejlepší, abych měl dobrý pocit.“

Zatím jde o půlroční hostování. Je vaším cílem, abyste přesvědčil klub o letním uplatnění opce?

„Přesně tak. Neměl jsem v plánu odcházet, ale když přišla nabídka ze čtvrtého týmu české ligy, chtěl jsem to zkusit. Když jsem měl čas, tu soutěž jsem sledoval a hodně se mi líbila. Je v ní mnohem větší zájem diváků než na Slovensku a zápasy mají drajv. Tyto faktory mě přesvědčily. V Podbrezové naplnili lidé stadion na Slovan, Dunajskou Stredu. Jinak chodilo jenom kolem tisícovky.“

To je hodně málo.

„O víkendu jsme doma porazili Ružomberok 5:0. Pak jsme vyhráli v úterý ve druholigovém Trebišově v poháru 9:0. Za týden jsme dali čtrnáct gólů. V sobotu nato jsme hráli doma derby s Banskou Bystricí. A stejně jsme nevyprodali stadion. To mě hodně mrzelo. Ale podmínky pro fotbal jsou v Podbrezové výborné. Nastavení klubu je správné. Podle mě to tam ještě nedošlo ke stropu. Může to dál stoupat. Minulý rok nám Evropa utekla o vlásek. Doufám, že teď už se to povede.“

Vaším spoluhráčem byl český útočník Christoph Kabongo, reprezentant do 21 let. Má před sebou velkou budoucnost?

„Určitě má. Viděl jsem ho každý den na tréninku. Má skvělé dispozice. Je vysoký, rychlý, silný.“

A taky sebevědomý.

„To je pravda. Je to pro fotbalistu výborná vlastnost.“