Rosický v nezvyklé roli. Jen tak si čutnout mě nebavilo, vysvětluje

PŘÍMO Z MARBELLY | Když Sparta pustila do světa záběry ze zápasu členů realizačního týmu, v Marbelle zaujal nevysoký gólman. Ne, nebyl to slavný Jorge Campos, Mexičan, který proslul neortodoxním stylem i dresy, které nosil. Do brány se postavil Tomáš Rosický.

Sportovní ředitel Letenských, který se proslavil jako vyhlášený záložník, rukavice natahuje i v případě, kdy dorazí na zápasy Šestajovic ve třetí třídě.

„Vůbec nemám čas na tréninky ani na zápasy. Byl jsem tam hrozně málo, zvládnu třeba dva zápasy za sezonu,“ popisoval na soustředění ve Španělsku.

„Když jsem končil kariéru, myslel jsem si, že mě bude bavit jen tak si čutnout s kámošema, zahrát si fotbálek a potom si dát pivo. Jenže zjistil jsem, že mě to zase tolik nebaví, hledal jsem něco nového, já to nějak potřebuju,“ vysvětluje Rosický.

„Proto jsem vlezl do brány. Míče se nebojím, docela mě to baví. Jsem brankář, který to pojmul trochu jinak, hraju hodně vysunutě. Myslím, že nechytám úplně špatně, občas mám dobré zákroky. Jen do tý vejšky je to horší, tam nedoskočím. Ale říkám, baví mě to, zase se učím něco nového,“ dodal.