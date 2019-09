Rosický znovu v akci, ale jako brankář! V přeboru chytil i penaltu | iSport.cz

„Jsem rád, že ho v bráně máme, chytá dobře a baví ho to. To je celé. Samozřejmě může jenom jednou za čas, takže to není běžná záležitost,“ potvrdil iSportu trenér Šestajovic a další známá tvář fotbalového prostředí Jaromír Bosák.

Ke své premiéře v aktuální sezoně okresního přeboru Prahy-východ si vybral zápas v Kostelci u Křížků, vesničce nedaleko Říčan u Prahy se 720 obyvateli. Zatímco loňské zápasy odehrál za Šestajovice v poli, tentokrát nastoupil jako brankář.

Tygřím skokem po levé ruce také zajistil Šestajovicím druhý bod, když v penaltovém rozstřelu po remíze 2:2 zlikvidoval pokutový kop Kostelce.

„Malý Mozart“ není jedinou známou osobností v kádru Šestajovic, dokonce ani jediným Rosickým. V poli nastupuje jeho bratr Jiří, bývalý hráč Sparty, který patřil i do kádru Atlétika Madrid a dnes pracuje na Letné jako skaut.

„S bratrem tam byli dřív než já, ale v tomhle případě jsem přišel k hotovému,“ vysvětluje Jaromír Bosák. „Tam jde o to, že si s námi Tomáš zakope, je naprosto integrální součástí mančaftu a nejde o to, že tam je Tomáš Rosický, ale o to, že hrajeme mistrák za Šestajovice.“

Bosák v roli trenéra koučuje i svého kolegu z České televize Vlastimila Vláška, spolupráci s Tomášem Rosickým prý ale nechystá. „Ne ne, to je náhoda,“ usmívá se. Příští zápas hrají Šestajovice, obec se třemi tisíci obyvateli těsně za východní hranicí Prahy, v neděli, kdy od čtyř hodin přivítají SK Bášť. Budou mít domácí znovu nejslavnějšího brankáře nejen přeboru?