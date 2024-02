Co ukázala Slavia. Trávník může být posila, zabijáci i krátkodobá rizika

Duo zabijáků Chytil, Jurečka

Mojmír Chytil je jednička v útoku, o tom není pochyb. Na podzim ho Trpišovský označil za hráče, o kterém byl naprosto přesvědčený, že do týmu zapadne, a útočník to ukázal i proti Zlatým Moravcům. Jeden gól dal trochu šťastným zásahem patou, na druhý po povedené akci přihrál Václavu Jurečkovi. Právě tito dva potáhnou na jaře slávistický útok, nikdo na ně totiž pořádně netlačí. Mohamed Tijani se stále ideálně neaklimatizoval, Mick van Buren se opět ukázal jako palič a do základu nemá ani přes vstřelený gól blízko Ivan Schranz. Pro Jurečku hraje fakt, že se s ním počítá do každé formace. „Venca hraje ve 3 – 4 – 3 křídlo, ve 3 – 5 – 2 útočníka a ve 4 – 5 – 1 podhrota,“ zmínil Trpišovský.