Zpožděné výplaty, semknutý tým: pádu může Dynamo uniknout. A co Zlín?

„V Turecku na soustředění jsem mluvil s Patrikem Hellebrandem a Jirkou Lerchem a fakt jsem získal pocit, že jsou teď správně nastavení, že je to semklo,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Koštuřík. „Sice neberou výplaty, ale všechno se tam teď mění: systém hry i atmosféra v mužstvu. Měli dobrou přípravu a věří si. Ještě bych je zdaleka neodepisoval,“ míní Koštuřík.

Zpožděné výplaty, ale semknutá kabina? I Koštuříkův kolega Jiří Fejgl to vidí podobně: „Myslím, že se vyhrabou alespoň na předposlední příčku, i když se provalilo, že se výplaty zpožďují.“ A kdo podle něj na samém dnu tabulky jihočeský tým vystřídá? „Je mi líto, že to musím říkat znova, ale podle mě už v lize přesluhuje Zlín. Mrzí mě to třeba kvůli mladému Slončíkovi a Tkáčovi, ale vidím je na poslední flek,“ říká Fejgl.

Kdo vyhraje titul a kdo sestoupí?

Kdo bude králem střelců?

Na koho v základu Sparty tlačí Solbakken?

Co se Sadílkem a Zeleným směrem k EURO?

Václav Sejk a další hostování

Co říká na titulové dostihy bookmaker Fortuny?

Dynamo a sestup? Pozor, ne tak rychle!

Který z klubů přes zimu nejlépe posílil

Na kterém hráči bude největší tlak?

Prosadí se Zafeiris tak, jak fanoušci Slavie čekají?

Co bude s Havlíkem?

Podívejte se na VIDEO.

Celý nový díl Ligy naruby dostupný pro předplatitele iSport Premium, najdete ho také na www.liganaruby.cz