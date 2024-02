Minář o zájemci o Sigmu, jednání se Slavií či spolupráci s Prostějovem

V jakém procesu je jednání o vstupu americké společnosti Blue Crow Sports Group do SK Sigma Olomouc?

„Komentář bude strašně jednoduchý a krátký. Evidujeme, že se nějaká zahraniční společnost zajímá o vstup do našeho klubu, ale momentálně je takový stav, že já osobně jsem u žádných jednání nebyl. Žádná ani neproběhla. Pokud budou probíhat, budeme chytřejší. Zatím je to ve fázi, kdy není co říct.“

Takže vyloženě začátek procesu?

„Ano.“

Až budete jednat, tak v angličtině?

„Budu mít překladatele, protože u tak velkých věcí je třeba, aby tam byl seriózní člověk a překládal to na všechny strany. Aby to nebylo z jedné nebo druhé strany zavádějící.“

Schůzky však proběhly už na začátku ledna.

„Nevím o tom, u žádné schůzky jsem nebyl.“

A poodhalíte aspoň základní vizi zájemce? S čím vás Blue Crow Group Sports oslovila?

„Ale já k tomu nedokážu nic víc říct, protože žádné jednání neproběhlo. Až proběhne, můžu k tomu něco říct. Já mám jen takové informace, že mají zájem, ale oslovili vícero klubů po republice. Nebo aspoň po okolí. Teprve nás s jejich představou seznámí, teď neumím odpovědět.“

Jakubu Benešovi (předsedovi většinového akcionáře), Petru Konečnému (předsedovi akciové společnosti) i Martinu Majorovi (zástupci města Olomouce) se má projekt Američanů zamlouvat. To znamená, že si informace mezi sebou nepředáváte?

„Nedokážu odpovědět na to, co se komu zamlouvá. Minulý týden jsme seděli se spolkem, kde bylo oznámeno, že se o nás někdo zajímá. Tihle lidi tam seděli, ale nikdo z nich neřekl, že by věděl něco víc nebo že by se jim něco zamlouvalo. Nevím, co se komu zamlouvá ve městě, ale na společném sezení největšího akcionáře k tomu nikdo nic víc neřekl. A už vůbec nic k tomu, že by se někomu něco zamlouvalo. Nemůžu reagovat na to, co se povídá po městě.“

Písemná nabídka na stole není?

„Právě že není. Proto se divím, že někdo řekne, že by se někomu něco zamlouvalo. Na stole nic písemného není.“

Kdy tedy budete vědět víc?

„Myslím, že v brzké době bude nějaká schůzka.“

Byla na Ondřeje Zmrzlého i jiná nabídka než ze Slavie?

„Jenom Slavia.“

Jsou tam čtyři odchovanci Sigmy, o čem to svědčí?

„Každý by asi chtěl udělat transfer přímo do zahraničí, ale dneska to vypadá, že cesta je spíš přes kluby jako Slavia, Sparta nebo Plzeň. Jednu dobu se říkalo, že etablujeme hráče více směrem do Plzně, dneska to zas vypadá na Slavii, ale je to shoda okolností. Na to, aby mohl jít hráč přímo do zahraničí, by to chtělo hrát předkola evropských pohárů. Pokud je nebudeme hrát, je daleko menší procentuální šance prodávat hráče rovnou ven. Spíš je pravděpodobnější jít přes silnější klub v Čechách s procentuální participací, jako to bylo u Zimy a dalších. Není to špatná cesta.“

Za asistenta Milana Kerbra, jenž odešel do Edenu rovněž, něco dostanete?

„Ne, řešili jsme to Singhatehem. Nechtěli ho dát déle než na půlroku, nebo chtěli mít možnost stažení. My jsme chtěli, ať nám chlapec aspoň rok pomůže. Je šikovný, ale přechod z druhé ligy do první bude cítit. Jsem přesvědčený, že nám na podzim pomůže ještě víc než na jaře. Kdyby měl být u nás Singhateh jen na půlroku, odešel by Milan do Slavie až po dvouměsíční výpovědní lhůtě. Jinak to nešlo. Taky to muselo být trošku férové směrem k Saňákovi. Jestliže ho někdo (Pardubice) chtěl, měl přijet a jednat. Ale to se nestalo. U Kerbra jsme vymysleli model, aby to nebylo tak, že si každý přijde pro naše trenéry. Jak říká můj táta: když půjdeš do obchodu a bude ti chybět koruna, dá ti někdo rohlík? Nedá.“

Jaké jsou ambice pro jaro?

„Držíme se zatím v první skupině, byli jsme tam i minulý rok, takže cílem je se tam udržet. A mít možnost hrát o další možnosti.“

O evropské poháry.

„Pokud budeme do šestého místa, určitě se o to budeme chtít porvat.“

Možnost dostat se do Evropy je i z prostřední skupiny.

„Víme, ale teď je těžké předjímat. Určitě je lepší být v první skupině a hrát o páté místo.“

Hledali jste v zimě gólmana?

„Debat bylo strašně moc, nebudu zastírat, že jsem z toho byl rozčarovaný. Nicméně je tady trenér, který má svůj realizační tým. Těm lidem věří. Kdyby to bylo tak, že Jílkovi vykládám, kdo má chytat, prosadím si to. Přeli jsme se, diskutovali. Jestli někoho nedat na hostování, nebo přivést až v létě, nebo věřit současným. Za sezonu a půl bylo chyb strašně moc. Každý má právo na chybu, ale když brankářů vytočíte víc a chyb je tolik... Ti kluci nejsou hloupí, čtou kolem sebe, co se děje. Někdy mohou slyšet Mináře, který říká, že je to v prdeli, protože už nevíme, koho tam dát. Není to pro ně jednoduché, sám přemýšlím nad tím, jestli to bude stačit. Ale v minulosti kvalitu ukázali, trenéři tomu věří a já taky.“

Neznepokojuje vás věkový průměr kádru a fakt, že po Ondřeji Zmrzlém se nyní žádný mladší hráč nejeví tak, že by se měl výhledově dobře prodat? Připomíná to strategii Slovácka, které ale není tolik závislé na prodejích odchovanců jako vy.

„Už minule jsem říkal, že bylo záměrem zůstat v tomto starším složení. Loni se nám podařilo uhrát šestku, věřil jsem tomu, že když bude mužstvo pospolu, mohli bychom z toho evropské předkolo vytáhnout. Je to poplatné tomu, že teď zrovna tam třeba tolik mladých není. Platí, že pokud si na něco nesáhneme tuto sezonu, budeme do toho muset v létě razantně vstoupit. Máme Honzu Fialu, Štěpána Langera, Amasiho... Zase se to malinko posouvá. Uvidíme, kam bude jarní sezona směřovat. Pokud by se nevyvíjela podle představ, bude nasnadě, že budou dostávat více příležitostí mladší kluci, aby se etablovali a byli nachystaní na stejném režimu jako ti, co odešli. Víme to. Záměr se nám zatím navzdory nějakému bodovému odstupu daří jakžtakž naplňovat, ale musíme pro to udělat daleko víc. Důležité je taky říci, že mladí musejí prokázat výkonnost v béčku. Co si budeme vykládat, po minulé sezoně jsme asi nemohli být nadšení a říct si, že pět hráčů posuneme do áčka. Každý má jiný vývoj. Třeba Zmrzka.“

Ondřej Zmrzlý udělal obrovský progres.

„Už dva roky zpátky jsme se o něm bavili jako o zajímavém levákovi. Ale taky jsme viděli spoustu nedostatků. Zbrklost, stres. S Jindrou (Trpišovským) jsme se o něm několikrát bavili, vnímal to. Teď měl dobrou půlsezonu, těžko říct, jestli by výkonnost dokázal na jaře zopakovat. Odešel v pravý čas.“

Má Pavel Zifčák svolení hledat si angažmá v lize, kde ho chtěl Jablonec?

„Pavel Zifčák zůstane tady. To, že odjel s béčkem na soustředění, bylo i nějakým početním záměrem. Chtěli jsme, ať jsou dva nedoléčení hráči na lepších travnatých podmínkách v Turecku. Tím myslím Tondu Růska a Honzu Navrátila. Že Matys a Zifčák odletěli do lepších podmínek na soustředění s béčkem, neznamená, že by měli z kádru odcházet.“

Tři Afričané v áčku nebývali zvykem, je to shoda okolností, nebo cílíte na okysličení odjinud?

„Na jednu stranu se to sešlo, na druhou je to o pozicích. Chtěli jsme ofenzivní hráče, útočníky, takže tady byl už jeden, který to zdravotně nedával a odešel. Máme Muritalu, který podzim promarodil a zjistil, že mu tady živobytím asi pšenka nepokvete. Stýská se mu, problémy se objevují. Neřekl bych, že bychom se chtěli vyloženě vydat touto cestou, abychom těchto kluků měli víc. I když při sezení s fanoušky na nás někdo shora řval, proč nemáme tolik kluků jako ve Vyškově. To nechceme. Řešíme to podle postů. Sehnat útočníka je strašně těžké, teď jsme si ho (Singhateha) vypůjčili ze Slavie, protože dokud není stoprocentně připravený Tonda Růsek, potřebujeme mít konkurenci. Navíc i Singhatehovi bude přechod chvíli trvat. Záměr to není, je to ve vlnách.“

Myslíte nekonzistenci?

„Dele odehrál před rokem krásný zápas v Plzni, dal gól. Už jsme si mysleli, že si ho budeme chystat, ale prodělal letní přípravu, chodil za trenérem, že musí odcházet dřív z tréninku, protože má tvrdé nohy. Zastagnoval. Teď se do toho hůř dostává, zase vyskakuje mladý Amasi, ale už taky po přípravě cítí, že je na něj toho teď moc. Pokud to zvládnou, budou v sestavě. Je to spojené i s ekonomikou.“

Prohloubila se spolupráce s Prostějovem díky sportovnímu řediteli Jiřím Balcárkovi?

„Se mnou je to těžké. Psal jste, že jsem tady deset roků, ale já nejsem zatížený ani Holicí, ani Prostějovem. S nikým nemám nic špatného. Když jsem přišel, spolupracoval jsem s panem Dostálem (bývalý předseda 1. HFK Olomouc) normálně, přitom dřív to nešlo. S Frantou Jurou (předsedou 1. SK Prostějov) bych taky normálně spolupracoval, ale furt tam cítím rivalitu. Já ne, ale oni ano. Balci mi třikrát, čtyřikrát týdně telefonuje, třikrát ho mám tady na kávě, protože je to sigmák. Z naší strany byla snaha o spolupráci bez ohledu na to, jestli tam je Balci. Adam Košař spolupracuje kolem dětí s Ladislavem Dudíkem. Tak by to mělo být. Proto jsme udělali s Prostějovem favor (laskavost) v tom, že jsme jim kromě hráčské výměny (Jakub Elbel za Jakuba Matouška) dali ještě jednoho hráče (Adama Bednára) na hostování. Cítili, že ho potřebují. Neříkám, že bychom ho my nepotřebovali, ale na stopera máme Jaju, Matyse, Křišťála... Poradíme si. Šli jsme tomu naproti, abychom sportovní stránku nakopli a daleko víc spolupracovali. Podívejte se na dorost...“

Co máte na mysli?

„Nejsme v komfortní situaci, jako jsme bývali. Byli jsme zvyklí točit se kolem třetího nebo čtvrtého místa, teď jsme na tom hůř. Pak je druhá věc. Když někteří hráči áčka nebudou na jaře tolik nastupovat, hned budou volat agenti, že chtějí na hostování do ligy. Ale čím to béčko pak doplníme? Z dorostu? Kvalita nebude taková, takže se klidně může stát, že za rok, dva, tři nebudeme mít druhou ligu, protože nebude mít potřebnou kvalitu z mládeže. A pak ji budou chtít hrát třeba za rohem v Prostějově. Chtěl bych, aby tady bylo béčko ve druhé lize třeba deset let, ale nevidím takový potenciál. Vždyť někteří dorostenci mají problém hrát třetí ligu, natož druhou. Když postoupí do druhé ligy Uničov, budeme spolupracovat s Uničovem, protože když mi pan Nezval (předseda Uničova) řekne, že tam sněží, ani se nemusím dívat, jestli tam opravdu sněží. Naopak Franta Jura mi řekne, že těžko můžeme být druholigoví partneři, když oba zachraňujeme soutěž. Druhé kolo hrajeme u nich, může se všechno v tabulce otočit. Teď jsme neměli na Elbela, oni na Matouška, takže jsme udělali výměnu a do foroty jim dali Bednára.“