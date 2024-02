Druhý Kušej a „odveta“ za Pojezného? Boleslav vyfoukla Baníku talent

Několikaměsíční story je u konce, dvacetiletý talent Lukáš Fila z Jihlavy podle informací webu iSport.cz míří do Mladé Boleslavi, se kterou podepsal smlouvu s platností od 1. července 2024. Ačkoli se do poslední chvíle snažil čtvrtého nejproduktivnějšího hráče FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY intenzivně získat Baník Ostrava, možná z důvodu komplikujícího se návratu Ewertona, šikovný křídelník se rozhodl pro středočeský klub. Jde o velmi podobnou záležitost jako před rokem s Vasilem Kušejem.

Už je jasno: Lukáš Fila posílí Mladou Boleslav. Nejpozději od léta coby volný hráč, protože mu ve Vysočině končí 30. června 2024 kontrakt, ale variantou je i to, že se ještě oba kluby dohodnou na finanční kompenzaci a reprezentant do 20 let rozšíří kádr kouče Davida Holoubka už nyní v zimě.

Podle informací iSport.cz autor sedmi podzimních druholigových gólů a dvou asistencí podepsal v předchozích dnech smlouvu na nové adrese, ačkoli byl do poslední chvíle ve hře také Baník.

Že se na Bazalech ještě dívají po zkvalitnění mužstva, bylo ostatně znát i ze čtvrtečního rozhovoru s Pavlem Hapalem na oficiálních stránkách. Nejvíce stále rezonuje téma Ewerton, ale Brazilec je ve Slavii. A protože jarní start