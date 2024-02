Prognóza na jaro: jasný pád i posun Baníku. Které „S“ má silnější tým?

Video se připravuje ... Druhá polovina FORTUNA:LIGY začíná a s ní se nabízí hned několik otázek. Kdo se vměstná do skupiny o titul? Obhájí Sparta, nebo bude slavit Slavia? Prostřední skupina slouží jako oáza klidu pro ty, co nechtějí mít starost se záchranou. Odvrátí České Budějovice kurz, podle kterého se řítí o patro níž? A jestli ano, spadne Zlín? Podívejte se na velkou prognózu (pro zobrazení tipů a síly týmů se přihlaste nebo registrujte) ze Sport Magazínu +PLUS k jarní fázi: 76 stran, soupisky, boj o titul, Priske a Kušej. Objednávejte na iKiosek.cz ZDE>>>

Spadne klub s majitelem v problémech o patro níž? Stanislav Levý

„Při zprávách, které přicházejí z jihu Čech, bude pravděpodobně úspěchem, pokud se Dynamo vyhne přímému sestupu a dostane šanci zabojovat o ligové setrvání v baráži. Otazníkem zůstává, jak se s tím dokáže vyrovnat nový trenérský tandem. Ten je sice ctižádostivý, ale ještě relativně nezkušený.“ Pavel Hartman

„O kandidátovi číslo jedna na volný pád do druhé ligy nemůže být pochyb. Z klubu se pakovali oba trenéři, sportovní ředitel, už předtím Tomáš Sivok i Jaroslav Drobný, který kritizoval amatérské prostředí. Kdyby se v těchto kulisách odehrálo prvoligové zmrtvýchvstání, zvony na všech jihočeských kostelích by se měly rozeznít.“

Zbaví se na jaře prvenství v počtu obdržených gólů? Stanislav Levý

„Důležité bude, aby brankář Dostál udržel skvělou formu z podzimu. Naopak mužstvo musí hrát daleko zodpovědněji v obranné fázi, než tomu bylo na podzim. Pak je možné, že se zbaví této nelichotivé nálepky, ke které samozřejmě přispělo rekordních devět branek od hráčů Mladé Boleslavi.“ Pavel Hartman

„Je to pro ně životní nutnost. Když dostanete v průměru na zápas přes 2 góly, tak pokud chcete vyhrát, musíte se trefit třikrát. Na podzim však mělo mužstvo průměr vstřelených branek na utkání 0,81. Kdyby v těchto číslech pokračovalo na jaře, sestup do druhé ligy by byl na cestě. Pro trenéra Červenku to bude náročná šichta.“

Dovede léčba Jarábkem nováčka ke klidné záchraně? Stanislav Levý

„Pokud se trenéru Jarábkovi podaří mužstvo se spoustou cizinců sladit na jednu notu a přesvědčí individuálně zajímavé hráče, aby dali svoje schopnosti ve prospěch celého týmu, Karviná by se měla vyhnout barážovým pozicím. Ale spíš si myslím, že to bude tuhý boj až do posledního ligového kola.“ Pavel Hartman

„Stanislav Jarábek sice nemá takový zvuk jako Priske nebo Trpišovský, ale jeho odborné kvality jsou nesporné. Ke spolehlivé záchraně však musí stabilizovat výkony. Není možné, aby tým jeden týden vyhrál v Plzni a druhý doma prohrál s Baníkem. Nebo aby rozstřílel Liberec a pak prohrál v Budějovicích.“

Promítne se negativně na týmu Kováčův zimní konec nekonec? Stanislav Levý

„Od trenéra je slyšet, že si obě strany vše vyříkaly a pokračují s čistým stolem. Jestli tomu tak doopravdy bude, se ukáže až v kritických v okamžicích. Třeba když přijdou v jarní části negativní výsledky. Z reakce vedení klubu pak bude patrné, zda je proklamovaná obnovená soudržnost skutečná.“ Pavel Hartman

„Vzájemná důvěra mezi vedením klubu a trenérem je základní podmínkou pro progres na hřišti i mimo něj. Stačí ji jen trochu porušit a rychlý pád může být na světě. Řeči o tom, že si obě strany vše vyříkaly, zárukou jednotných zítřků nejsou. A hráči to pochopitelně vědí. Kováče i tým čeká velmi horké jaro.“

Zastaví votroci sestupnou tendenci? Stanislav Levý

„Hradec vybudoval nový stadion, což podpořilo fotbalovou euforií ve městě. Na střídačce má velmi zkušeného trenéra Václava Kotala. Když se střelec Vašulín vrátí do bývalé formy a spojí se to se zkušenostmi Václava Pilaře a Ladislav Krejčího, mělo by to votroky posunout do klidných vod středu tabulky.“ Pavel Hartman

„Bude to těžké. Na východě Čech postavili nový stadion, ale kádr nemá moc moderních parametrů. O to víc bude záležet na týmovém způsobu hry. Že se nevyplatí to podceňovat, se votroci naplno dozvěděli před Vánoci ve Zlíně, kde za poločas schytali čtyři gólové facky. Kouč Václav Kotal, pedant na organizaci, se nebude nudit.“

Postrčí omlazení mužstva do prostřední skupiny? Stanislav Levý

„Severočeši jsou na dostřel prostřední skupiny. Aby do ní pronikli, bude důležité, aby tým dokázal stabilizovat výkonnost. Protože jenom určité omlazení nemusí stačit, budete-li mít herní i výsledkové výkyvy. Osobně si myslím, že Jablonec bude ještě na transferovém poli hodně aktivní a ještě někoho přivede.“ Pavel Hartman

„Kouč Radoslav Látal zavelel: Chci dravější a živější hráče. Upřímně – rekonstrukce týmu v tomhle směru měla přijít už dřív. Klubový boss Miroslav Pelta však má slabost spíš pro starší hráče. Pokud ho trenér přesvědčí ke změně strategie, Jablonec to může restartovat. Ale myšlení letitého praktika se mění složitě.“

Prokáže stoper Štěpán Chaloupek slávistickou výkonnost? Stanislav Levý

„Pro samotného hráče je důležité, že po přestupu do Slavie zůstane ještě půl roku na Stínadlech, kde bude mít větší herní vytížení, než by měl v Edenu. Bude mít čas se dobře připravit na letní posun do nabité konkurence. Ve Slavii bude po všech stránkách pod daleko větším tlakem a záleží na něm, jak se na to nachystá:“ Pavel Hartman

„Slávisté o tom nepochybují, což stvrdili tím, že si teplický talent pojistili. Ale jistí si byli také s dalšími mladíky – třeba Beranem či Helebrantem. Nebylo by dobré ani pro Chaloupka, ani pro slávistický management, kdyby se předpoklady skautů a dalších expertů, kteří odklepli tento přestup, nenaplnily.“

Hlavní trenér se stal i reprezentačním asistentem. Neuškodí to klokanům? Stanislav Levý

„Chci věřit tomu, že si na Bohemce vyhodnotili, jaká úskalí může tato dvojrole přinést. A mají připravené důsledné řešení pro dobu nepřítomnosti hlavního trenéra, když bude pobývat na reprezentačních srazech. Bude důležité, aby na to nedoplatil klub. I když samozřejmě to Jardovi Veselému přeju.“ Pavel Hartman

„Kdybych byl majitelem Bohemky, nedal bych ke dvojkolejnosti souhlas. Totéž by mělo zaznít z FAČR. Pokud hodláte pracovat opravdu profesionálně na klubové i reprezentační úrovni, musíte se tomu věnovat na plný úvazek. Tříštění pozornosti znamená, že něco budete šidit, a to se projeví – buď hned, anebo určitě později.“

Dokončí jaro na střídačce Luboš Kozel? Stanislav Levý

„Luboš Kozel se v médiích vyjádřil v tom smyslu, že cítí důvěru klubového vedení, což je pro práci každého trenéra důležité. Hodně bude záležet na vstupu do jarní části. Zároveň bude záležet také na představách budoucího majitele a na tom, jaký bude mít již nyní vliv na chod klubu a A-týmu.“ Pavel Hartman

„Rozhodne, jaký bude mít v klubu vliv budoucí majitel. Pokud už se bude chytat kormidla, mohla by být Kozlova éra u Nisy ukončena ještě před létem. Nevypadá to, že by byl Ondřej Kania jeho příznivcem. Na druhou stranu je Kozel zvyklý pracovat v nejistotě, i po nevydařeném podzimním startu byl jednou nohou venku.“

Zahraje si nový kouč s mužstvem ve skupině o titul? Stanislav Levý

„Do Boleslavi přišel nový trenér, realizační tým i sportovní ředitel. Bude záležet na tom, jak rychle si všechno sedne. Pro klub je důležitým signálem, že smlouvu prodloužil reprezentační útočník Vasil Kušej. Ale pokud se chtějí dostat do první šestky, musí jednoznačně zlepšit defenzivní činnost: 33 obdržených gólů je moc.“ Pavel Hartman

„Bodový stav před jarem vybízí ke kladné odpovědi, ale pohled hlouběji do klubu ukazuje na opak. Boleslav dlouhodobě nepůsobí jako systematicky řízená firma, výpověď trenérů prostřednictvím datové schránky to jen korunovala. Bez jednotného plánu a podpory se neobejde ani Holoubek, byť v podobě Tomáše Hašlera získal skvělého fitness kouče.“

Přehoupne se Tanko přes hranici 15 gólů? Stanislav Levý

„V případě, že bude Tanko zdravotně v pořádku a mužstvo dokáže využít jeho silných stránek, kterými jsou rychlost, přímočarost a on sám zapracuje na lepším řešení herních situací v koncovce, není rozhodně nemožné, aby se přes patnáctigólovou laťku přehoupl. Anebo se minimálně k této hranici přiblížil.“ Pavel Hartman

„Neměl by to být pro něj neřešitelný úkol. Jeho nadstandardní rychlost ho předurčuje ke gólovým průnikům za obranu. Má to však jeden háček: na jeho tempo se musí adaptovat i přihrávající. Když ti nedají Tankovi míč včas, bude se chytat do ofsajdů. A bez přesné tajminkové souhry nebude narůstat ani jeho brankový účet.“

Na podzim jen 5 domácích výher z 10 zápasů. Zlepší to? Stanislav Levý

„Sigma získala ze čtyř posledních podzimních domácích zápasů jen dva body, což jí každopádně stálo lepší výchozí pozici nejen pro jarní ligové pokračování, ale hlavně pro boje o evropské poháry. Pokud chce na lístek do Evropy pomýšlet, musí jednoznačně tuto bilanci vylepšit. Na Hané si to jistě uvědomují.“ Pavel Hartman

„Hanákům nic jiného nezbývá, pokud chtějí do Evropy. S Jílkem na lavičce už sehráli v předkole Evropské ligy v létě 2018 parádní domácí utkání se Sevillou. Již tehdy se ukázalo, proč na vlastním trávníku klopýtají. I když si vypracovali víc šancí než španělský favorit, nakonec prohráli 0:1. Hosté z minima vytěžili maximum.“

Udrží top čtyřku i s novým středem zálohy? Stanislav Levý

„Otázkou je, zda se Marek Havlík ještě nepřesune na prestižnější adresu, než na které momentálně je. Pokud by měl zůstat v naší lize a udrží si formu z podzimní sezony, bude určitě patřit do okruhu nejvážnějších kandidátů na krále střelců. A Slovácko by z toho mohlo nadále těžit. Docela se divím, že už není v tuzemském větším klubu či v zahraničí.“ Pavel Hartman

„Nevsadil bych si na to. Havlík zažil nadstandardní střelecký podzim, během kterého vytěžil maximum z toho, že ho kouč Svědík posunul výš. Perfektně spolupracoval s Trávníkem a Valentou. Jenže posledně jmenovaný už v klubu není, což poznamená souhru. Protože ze dne na den fungující nový střed nevytvoříte.“

Zvládne Viktor Baier mezi tyčemi nahradit Jindřicha Staňka? Stanislav Levý

„Adolf Šádek je zkušený manažer, který si při Staňkově prodeji určitě vyhodnotil všechna pro a proti. Zvážil, jaký bude mít dopad na mužstvo jeho odchod a naopak příchody mladých hráčů Červa a Valenty. Nyní bude záležet na mladém Baierovi a zkušenějším Jedličkovi, aby dokázali Staňkovu ztrátu kompenzovat.“ Pavel Hartman

„Nebál bych se toho. Petr Čech naskočil do brány Sparty v devatenácti a zvládl to. Když chcete jednou chytat v top evropské lize, nesmíte se ze šance složit. U Baiera je velkou devizou, že si ho Bayern Mnichov vybral do tréninkového kempu. V Konferenční lize také nepropadl nervozitě, když šel mezi tyče v Záhřebu.“

Budou dva top brankáři na jedno místo ku prospěchu? Stanislav Levý

„Jindřich Staněk je kvalitní brankář, který v Edenu určitě zvýší konkurenci na této pozici. Otázkou však bude, jak dokáže zapadnout do způsobu a stylu hry, který Slavia praktikuje. Není žádným tajemstvím, že tým pod vedením Jindřicha Trpišovského klade velký důraz na rozehrávku od gólmana.“ Pavel Hartman

„Nebudou. Konkurence na každém místě v sestavě je základní normou v každém velkém klubu. Ovšem mezi brankáři to může udělat neplechu. U plzeňské posily Jindřicha Staňka navíc visí ve vzduchu dva otazníky: Je dostatečně dobrý ve hře nohama pro slávistickou hru? Nemyslím si to. Zvládne zápřah zdravotně? Nevím.“