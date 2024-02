Ewerton v Baníku: Zase to roztočíme! Slavia už nebude nic doplácet

Zase to roztočíme, slibuje Ewerton ostravským fanouškům ve videu, kterým Baník v pátek oznámil Brazilcův návrat ze Slavie. Den před utkáním v Českých Budějovicích dostal trenér Pavel Hapal informaci, na kterou měsíc a půl čekal. Ewerton odmítl nabídku z americké MLS i několik dalších a pokračuje na Bazalech v hostování s opcí.

Baník ve čtvrtek v Praze absolvoval dvě jednání. Jedno o Ewertonovi, druhé o Lukáši Filovi. Úspěšný byl výkonný ředitel Michal Bělák z poloviny, byť z pohledu Ostravy ta prioritní záležitost dopadla pozitivně. Brazilec je zpět, kouč Pavel Hapal i fanoušci mohou zase klidně spát.

„Já jsem s ním byl celou dobu v pravidelném kontaktu. Víme, jaký to je profík, navíc trénoval se Slavií. Takže nemám pochybnosti, že je na sezonu výborně připraven a těšíme se na pokračování spolupráce,“ uvedl trenér.

Mít a nemít na levé straně produktivního Ewertona (6+2) je obrovský rozdíl. Zvlášť když další alternativy nejsou vyloženě křídla. Matúš Rusnák je nejsilnější coby wingbek, Quadri Adediran na hrotu, Matěj Šín uprostřed a Eldar Šehič v obraně.

Nyní dostává síla FCB jiný rozměr, což by mělo být vidět hned v sobotu v Českých Budějovicích, kde se Jihoameričan k týmu připojí na hotelu.

Z Edenu jdou zprávy o tom, že sedmadvacetiletý technik během uplynulých týdnů odmítl několik zahraničních nabídek, ozvaly se mu i celky z americké MLS. Plánem Slavie bylo prodat ho, ale nepovedlo se.

Proto míří zpět, byť oproti podzimní výpůjčce by měla být změna v nákladech. Pražané už se nebudou podílet na doplácení rozdílu mezd, jako tomu bylo posledně či v případě Srdjana Plavšiče. Vše půjde za Václavem Brabcem. I díky tomu, že Ewerton souhlasil se snížením měsíční odměny.

„Pro nás bylo velmi důležité, že i Ewe v Baníku měl zájem pokračovat a věříme, že znovu bude tím rozdílovým hráčem jako na podzim,“ řekl sportovní ředitel Luděk Mikloško.

Naopak Lukáš Fila posílí Mladou Boleslav. Nejpozději od léta coby volný hráč, protože mu ve Vysočině končí 30. června 2024 kontrakt, ale variantou je i to, že se ještě oba kluby dohodnou na finanční kompenzaci a reprezentant do 20 let rozšíří kádr kouče Davida Holoubka už nyní v zimě.