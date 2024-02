Jarní rozjezd Sparty v Karviné: jasný muž zápasu, zlomová šance a pan kat

Po pěti letech ovládla Sparta první jarní zápas. V Karviné - přes lehké zaškobrtnutí proměněné do obří šance domácích - jasně zvítězila 3:0 a začala dominantně těžký program aktuálního rozjezdu. Co mistr na útulném (škoda, že ne plném) stadionku ukázal? Kdo byl jasným mužem zápasu?

Nejprve měl šanci, hlavou poslal míč po rohovém kopu Veljka Brimančeviče do středu brány, přímo na gólmana Dominika Holce. Po půlhodině hry, po centru stejného asistenta, ale Krejčí švihl levou nohou a nůžkami pokořil Holce. Byla to brilantní střela. „Fantastický gól, který Spartu vysvobodil,“ řekl domácí trenér Juraj Jarábek.

Zlomová šance

Sparta zahrávala ve 22. minutě roh, domácí odvrátili a vrhli se do brejku. Při něm běžel od poloviny sám na bránu Amar Memič. Stíhali ho Qazim Laci s Matějem Rynešem, ale bosenskému sprinterovi nestačili. Ten udělal kličku Peteru Vindahlovi, zakolísal však a už nezvládl vystřelit. Následně přihrál zpět, jenže Martin Regáli těsně minul.

„Hodně jsem to očima tlačil do brány. Jednu chvíli to už vypadalo, že to tam půjde, ale nakonec míč skončil mimo,“ popisoval Slovák po svém debutu v tuzemské lize. „Věděli jsme, že Karviná je v přechodu do útoku nebezpečná,“ přiznal kouč Sparty Brian Priske. „Šlo o klíčový moment,“ doplnil kolegu Juraj Jarábek.