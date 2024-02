Hlavatého těší volnost na hřišti. Můj gól? Koníček, hrozná haluz, usmál se

Měl toho plné zuby, ale ještě se hecnul k poslednímu sprintu dopředu. V době, kdy hrály Pardubice v deseti, a Slovácko se hnalo za vítězným gólem, dokončil Michal Hlavatý kontr dvou žolíků Krobota s Patrákem. „Bylo to naprosto šílené. Neskutečné, co jsme přežili,“ ulevila si hvězda Pardubic po senzačním exportu tří bodů na východ Čech za triumf 2:1. První branku obstaral útočník Tomáš Zlatohlávek, jenž skóroval ve čtvrtém utkání v řadě. Takovou sérii nikdo ve FORTUNA:LIZE nemá.

Vítěznou ránu však odpálil v 92. minutě jeho spoluhráč v době, když už byl vyčerpaný Zlatohlávek na lavičce. Balon před odkrytou brankou netrefil Michal Hlavatý úplně čistě. Prostě nějak doskákal do sítě. Ale to je úplně jedno. Pardubičtí naprosto šokovali favorita v jeho chrámu. Přitom na konci úpěli pod tlakem, po vyloučení Dominika Mareše jich zbylo na place jen deset. Kdyby jim někdo nabídl remízu, vezmou ji bez řečí a ještě poděkují. „Je to obrovská vzpruha. Nalepilo se na nás štěstí,“ uznal po nečekaném finále pětadvacetiletý záložník.

Jak se říká, štěstí přeje připraveným. A to hosté byli. Slovácko je sice v poslední půlhodině drtilo, ale vyložené šance nemělo. „Lítaly tam balony od jejich brankáře, přes pravého obránce po levého záložníka. Obrovský tlak, ale za dřinu jsme si tři body zasloužili. Kdyby nějaké udělali oni, taky by si je zasloužili. Zaplaťpánbůh je máme my,“ oddechl si Hlavatý, jemuž našel kouč Radoslav Kováč ve variabilním rozestavení výchozí pozici na levé straně zálohy.

Líbí se mu, že není úplně svázaný taktikou. „S Dáňou jsme v systému dvě desítky a máme větší volnost. Za námi jsou dva pivoti. Kolikrát se tam mícháme, je to kooperace dvou tří hráčů. Takhle mi to vyhovuje, cítím se dobře,“ popsal svou roli na hřišti.

Zleva si pardubický šikula často sbíhá do středu a řídí hru. Také na Slovácku patřil k nejlepším. „Před zápasem jsem klukům říkal, že odsud se body téměř nevozí,“ vzpomněl si na svá slova. Hosté „tradici“ rádi porušili. Svědíkův soubor, který nebyl v obvyklé pohodě, zaskočili. „Je to extrémně dobrý, hrozně nepříjemný soupeř, podpořený výbornými fanoušky, kteří je ženou. Je tady taková aura,“ líčil po bitvě. „Ten gól si zasloužili, ale spíš se zastřelovali,“ dodal.

Když domácí díky Ciciliově ráně pod břevno v 88. minutě vyrovnali, měli Východočeši myšlenky jen na udržení remízy. Vítězný kontr byl bonus navíc. „Když letěl dlouhý balon, napadlo mě, že bychom mohli vstřelit gól a rozhodnout,“ tvrdil šťastný střelec, jemuž v šestnáctce nahrál Vojtěch Patrák. „Byla to hrozná haluz,“ usmál se. „Dal jsem si to dvěma rychlými doteky o nohu a koníčkem jsem to trefil tak, aby to nemohl trefit hráč, co stál v bráně. Šel jsem si za tím a tentokrát se mi to vrátilo,“ mnul si ruce.