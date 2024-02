SESTŘIH: Hradec - Bohemians 2:2. Tři minuty hrůzy pro votroky

V rámci 20. kola FORTUNA:LIGY přijeli do Hradce Králové fotbalisté Bohemians. Ve 32. minutě využil Filip Čihák centr Čmelíka a nechytatelnou hlavičkou poslal domácí do vedení. Ve druhém poločase do prázdné brány doklepl Daniel Vašulín a navýšil na 2:0. Hradec kontroloval utkání, ale v 80. minutě přišly pro domácí tři minuty hrůzy v podání Jana Shejbala. Střídající záložník Bohemians během chvíle srovnal utkání z 0:2 na 2:2. Hradec tak z dobře rozjetého utkání bere pouze bod.