Frťala: Gning pochopil, že fotbal není jen útok. Filovy góly? Je přece útočník

Start do jara se Teplicím vydařil. Doma přehrály Zlín 2:1, byť po hodině hry vyrovnal hostující Tom Slončík. Skláře to ale nepoložilo a za několik desítek sekund zase vrátil vedení na stranu Stínadel Daniel Fila, kterého navíc skvěle doplňoval Abdallah Gning. „Jsem rád, že ta jejich spolupráce byla nadstandardní. Myslím si, že soupeři už po půl roce jeho působení v lize zjistili, kdo je Gning, s čímž se musel porvat. Zranění mělo částečně taky vliv na jeho výkony,“ míní kouč Teplic Zdenko Frťala.

Teplice měly zápas v podstatě pod kontrolou, ale poté, co přišel do hry Tom Slončík, se Zlín zvedl a srovnal. Obával jste se o výsledek?

„Kluci předvedli výkon, který je zdobil i v přípravě. Dnes bylo navíc skvělé hřiště. Po vyrovnání tam byla částečná obava, to máte pravdu, ale zvládli jsme to a výhru přijímáme s pokorou. Soupeř vyrovnal střelou ze střední vzdálenosti. Slončík to trefil nejlíp, jak mohl. S tím nešlo moc dělat. Myslím si, že jsme ale soupeře do další šance ani nepustili.“

Fila s Gningem si proti Zlínu skvěle rozuměli, souhlasíte?

„Je pravdou, že všichni naši útočníci by si zasloužili hrát v základu, protože se v přípravě jevili dobře, ať už to byl Jásir a další. Rozhodli jsme se ale pro Filu a Gninga. Jsem rád, že ta jejich spolupráce byla nadstandardní. A že dal Fila dva góly? Od toho tady je jako útočník. On sám ví, kolik práce s ním je a co všechno s ním řešíme, ale ta práce nás baví. Je to odměna za to, jak chce chápat některé věci, vázat na sebe soupeře. Nebylo to jen o jeho trefách, ale zároveň i podržel míč. Byl to komplexní výkon.“

Gning byl na podzim zraněný, ale i přesto příliš nenastupoval. Skoro se vytratil. Co jste s ním přes zimu udělal? Protože dneska zase vypadal v dobrém rozmaru.

„Myslím si, že soupeři už po půl roce jeho působení v lize zjistili, kdo je Gning, čímž se musel prodrat. Zranění mělo částečně taky vliv na jeho výkony.Jsem ale rád, že po zimní přípravě a vzájemných diskuzích, kdy jsme si vysvětlovali, co jeho role obnáší, pochopil, že fotbal není jen o útočení. Nenechal se rozhodit různými postrkávačkami s Didibou. Věřím, že bude v těchto výkonech pokračovat.“

Můžete ještě jednou osvětlit, proč Tadeáš Vachoušek odešel na hostování?

„Je to věc procesu. Řekli jsme mu důvody, proč odchází. Je to náš odchovanec, který je v reprezentaci. Asi by nebylo jeho vytížení v Teplicích takové jako na podzim. On to přijal a změnou trenéra i týmu se jeho rejstřík třeba změní. Slyšel jsem o tomto našem kroku různé názory, to je každého věc. My dobře víme, proč jsme se tak rozhodli.“

Debut v Teplicích mají za sebou Kričfaluši a Labík. Jak se vám zamlouvali?

„Oba splnili své úkoly ze sta procent. Lába přišel perfektně fyzicky připraven. Možná byl ještě trošičku nervózní, protože na sobě chce pracovat a má kvalitu, ale až ta liga ukáže pravdu, jak na tom hráč skutečně je. Ondra Kričfaluši má skvělou kopací techniku a je schopen alternovat i na třech pozicích. Bezproblémově zapadli do týmu.“

U Kričfalušiho bych setrval. Teď máte čtyři kvalitní středové obránce, když budeme počítat pro jaro i Chaloupka. Co vám dnešek ukázal do budoucna?

„Hlavně mi potvrdil, že jejich výkony z přípravy jsou schopni opakovat a převzít na sebe roli lídra. Co se týče Chaloupka, tam musíme být opatrní. Jeho výpadek byl skoro dva měsíce. Určitě neodehraje alespoň ze startu jara vše, ale určitě teď budeme mít rozšířené možnosti.“

Fanoušci vyvolávali vaše jméno. Jak vnímáte v současnosti atmosféru kolem klubu?

„V sobotu jsem se díval na zápas Leverkusenu s Bayernem, tak tam vyvolávali domácí fandové Xabiho Alonsa, takže na základě této zkušenosti se omlouvám realizačnímu týmu, že jsem ho na děkovačku s sebou nevzal jako Alonso. Jsem rád, že jsem se z toho jednoho kolena zvedl, protože mám potíže s ploténkou. Tohle je ale taková opojná radost a moc fanouškům děkuji.“